Sondaż: KO liderem, PiS traci, Konfederacja rośnie

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie lutego, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,5 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. PiS zanotowało spadek poparcia, a na wzrost zyskała Konfederacja i partie prawicowe mniejsze od PiS.

Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS przeprowadzony dla Wirtualnej Polski pokazuje, że Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera z wynikiem 32,5 proc. głosów, co oznacza wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z badaniem sprzed kilku tygodni. Prawo i Sprawiedliwość znalazło się na drugim miejscu z poparciem na poziomie 22,7 proc., odnotowując spadek o 0,8 pkt proc.

Na trzeciej pozycji uplasowała się Konfederacja z wynikiem 13 proc., co oznacza wzrost o 1,8 pkt proc. W Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań: oprócz KO, PiS i Konfederacji także Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 9,9 proc. respondentów, oraz Lewica z poparciem 8 proc. – to najwyższy wzrost w zestawieniu dla partii Grzegorza Brauna, który zdobył 2,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Badanie wskazuje też na partie, które nie przekroczyły progu wyborczego. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 4,8 proc., Partia Razem 3,1 proc., a Polska 2050 2 proc. Poparcie dla osób niezdecydowanych spadło do 4 proc., co jest wynikiem o 4 pkt proc. niższym niż w poprzednim sondażu.

Autorzy badania przeliczyli wyniki na teoretyczny rozkład 460 mandatów w Sejmie. KO mogłaby liczyć na 192 mandaty, PiS na 128, Konfederacja na 64, Konfederacja Korony Polskiej na 44, a Lewica na 32 mandaty. Potencjalna koalicja KO i Lewicy miałaby 224 głosy, co nie wystarcza do większości. Połączone siły PiS oraz obu Konfederacji osiągnęłyby 236 mandatów, co otwierałoby drogę do stworzenia rządu po prawej stronie sceny politycznej.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13–15 lutego 2026 r. metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie tysiąca osób.

Źródło: PAP