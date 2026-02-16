Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
NEWSROOM XYZ
16.02.2026 20:14

Sondaż: KO liderem, PiS traci, Konfederacja rośnie

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie lutego, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,5 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. PiS zanotowało spadek poparcia, a na wzrost zyskała Konfederacja i partie prawicowe mniejsze od PiS.

Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS przeprowadzony dla Wirtualnej Polski pokazuje, że Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera z wynikiem 32,5 proc. głosów, co oznacza wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z badaniem sprzed kilku tygodni. Prawo i Sprawiedliwość znalazło się na drugim miejscu z poparciem na poziomie 22,7 proc., odnotowując spadek o 0,8 pkt proc.

Na trzeciej pozycji uplasowała się Konfederacja z wynikiem 13 proc., co oznacza wzrost o 1,8 pkt proc. W Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań: oprócz KO, PiS i Konfederacji także Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 9,9 proc. respondentów, oraz Lewica z poparciem 8 proc. – to najwyższy wzrost w zestawieniu dla partii Grzegorza Brauna, który zdobył 2,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Badanie wskazuje też na partie, które nie przekroczyły progu wyborczego. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 4,8 proc., Partia Razem 3,1 proc., a Polska 2050 2 proc. Poparcie dla osób niezdecydowanych spadło do 4 proc., co jest wynikiem o 4 pkt proc. niższym niż w poprzednim sondażu.

Autorzy badania przeliczyli wyniki na teoretyczny rozkład 460 mandatów w Sejmie. KO mogłaby liczyć na 192 mandaty, PiS na 128, Konfederacja na 64, Konfederacja Korony Polskiej na 44, a Lewica na 32 mandaty. Potencjalna koalicja KO i Lewicy miałaby 224 głosy, co nie wystarcza do większości. Połączone siły PiS oraz obu Konfederacji osiągnęłyby 236 mandatów, co otwierałoby drogę do stworzenia rządu po prawej stronie sceny politycznej.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13–15 lutego 2026 r. metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie tysiąca osób.

Źródło: PAP

Ręka z kartką przy urnie
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie lutego, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,5 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. PiS zanotowało spadek poparcia, a na wzrost zyskała Konfederacja i partie prawicowe mniejsze od PiS. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy
KGHM z mocnym spadkiem, Santander liderem wzrostów na WIG20. Dzień na GPW 16 lutego 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wyraźny spadek akcji KGHM. Najmocniej na WIG20 wzrósł Santander, a większość głównych indeksów utrzymała umiarkowane wzrosty. Na świecie dzień był spokojny, bo w Chinach rozpoczęło się świętowanie Nowego Roku, a w USA – Dnia Prezydenta.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rośnie eksport do Azji. Polskie firmy stoją przed szansą
Zmiany geopolityczne i dywersyfikacja rynków zbytu sprawiają, że Azja zyskuje na znaczeniu w strukturze polskiego eksportu. Największe sukcesy odnoszą branże przemysłowe i spożywcze, ale potencjał jest znacznie większy. Jak firmy i administracja powinny wykorzystać tę szansę i jakie są wyzwania?
16.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Francja jak Polska lat 90.? Co cztery minuty znika samochód
W Polsce lat 90. kradzież samochodu była niemal symbolem transformacji: giełdy, „dziuple”, eksport na Wschód, mafijne szlaki przez porty i granice. Dziś podobne zjawiska wracają – tyle że w cyfrowym wydaniu – nad Sekwaną.
14.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ambicje OSHEE nie kończą się na Polsce ani na Europie. „Możliwe jest potrojenie wartości spółki w ciągu kilku lat”
OSHEE, jeden z kluczowych graczy na rynku napojów funkcjonalnych w Polsce, ma nowego akcjonariusza. Fundusz private equity MidEuropa poinformował o nabyciu istotnego pakietu mniejszościowego w spółce. W planach są ekspansja zagraniczna, akwizycje oraz wejście w nowe kategorie produktowe.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 15 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
15.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Królestwo tkanin. Alicja Wyszogrodzka, czyli kobieta, która zaprojektowała PRL
Wystawa w Muzeum Miasta Gdyni to wydarzenie, które trzeba nie tylko zobaczyć, ale przeżyć. Bo dostajemy nie tylko przegląd wzorów, ale materialną lekcję naszej kultury wizualnej, opowieść o tym, jak wzornictwo codzienności potrafiło wpływać na życie społeczne i estetyczne Polaków w drugiej połowie XX wieku.
14.02.2026