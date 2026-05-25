Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.05.2026
NEWSROOM XYZ
25.05.2026 07:02

Sondaż: większość Polaków uważa, że obecność Ziobry w USA nie zaszkodzi relacjom polsko-amerykańskim

Dwie trzecie (66 proc.) respondentów uważa, że obecność byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w USA nie wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie. Przeciwnego zdania było 17 proc. ankietowanych – wynika z sondażu CBOS dla PAP.

Przekonanie, że pobyt Ziobry w USA negatywnie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, było wyrażane niemalże tak samo często przez kobiety (17 proc.), jak i mężczyzn (18 proc.). Poza tym takie zdanie najczęstsze było wśród najmłodszych respondentów w wieku 18-24 lata (26 proc.) i z wykształceniem podstawowym (28 proc.).

Odmienną opinię – że pobyt Ziobry nie wpłynie na stosunki z USA – wyrażali częściej mężczyźni (71 proc.) niż kobiety (61 proc.). Najczęściej o braku tego wpływu przekonane były osoby z grupy wiekowej 55-64 lata (71 proc.) i z wykształceniem wyższym (72 proc.).

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) dr Małgorzata Bonikowska w rozmowie z PAP oceniła, że obecność byłego szefa MS w USA nie wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie, choć stanowi ona jeden z wielu elementów, który utrudnia relacje między naszymi państwami.

Ekspertka wskazała, że „Polska nie może sobie pozwolić na pogorszenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo jest to dla nas zbyt ważny kraj”. – Robimy zresztą wszystko jako państwo, żeby te relacje były jak najlepsze i też jak najbliższe, (...) jeżeli są w nich jakieś napięcia, staramy się je łagodzić, a nie powiększać – dodała.

Dr Bonikowska podkreśliła, że sytuacja, w której ktoś, kto jest ścigany w Polsce, ma schronienie w Stanach Zjednoczonych, jest dużym wyzwaniem nie tylko dla polskiego rządu czy konkretnego ugrupowania, lecz dla całego polskiego państwa.

Źródło: PAP

Zbigniew Ziobro
Były minister sprawiedliwości w rządzie PiS Zbigniew Ziobro. Fot. PAP/Art Service
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Francuska układanka 2027: wyścig o Pałac Elizejski już trwa
Przed wyborami w 2027 roku Francja przypomina polityczny kocioł: Macron odchodzi, centrum szuka następcy, lewica jest podzielona, a skrajna prawica coraz realniej myśli o władzy. Pytanie brzmi: kto…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Firmy znów inwestują, leasing bije rekordy. „Powinien być oczkiem w głowie bankowców”
Rynek leasingu ma za sobą rekordowy marzec, a bankowe grupy coraz mocniej walczą o klientów. Szefowie firm leasingowych wskazują, które obszary rosną najszybciej, co napędza popyt i dlaczego leasing…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Allegro zmienia zasady dla sprzedawców. Koniec z warunkiem najniższej ceny
Od 20 maja Allegro zmieniło zasady funkcjonowania programu Allegro Ceny dla sprzedających. Najważniejsza zmiana dotyczy kwestii cen. Sprzedający nie muszą już zapewniać najniższej ceny na platformie…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Raport OECD o polskim rynku e-commerce. Dominuje jedna platforma
Eksperci OECD ocenili polski, litewski i łotewski rynek e-commerce. Ich zdaniem, na każdym panuje jedna platforma handlowa. Jednak zdaniem Bartosza Ratajewskiego, eksperta e-commerce, to nie te…
23.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nie rakieta za miliony, tylko stalowe kulki. Tak Polacy chcą zatrzymywać drony
Startup Invincible Machines stworzył system do autonomicznego strącania dronów. Zaleta? Koszt zniszczenia drona liczony w groszach. Firma zdobyła uznanie jurorów na konferencji Infoshare i zapowiada…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
mWIG40 na historycznym maksimum, Allegro rośnie ósmą sesję z rzędu. Notowania GPW z 22 maja 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła wzrosty wszystkich indeksów. W WIG20 najlepiej radziła sobie spółka Modivo, a najgorzej Budimex. Oto co działo się jeszcze na GPW.
22.05.2026