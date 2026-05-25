Sondaż: większość Polaków uważa, że obecność Ziobry w USA nie zaszkodzi relacjom polsko-amerykańskim

Dwie trzecie (66 proc.) respondentów uważa, że obecność byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w USA nie wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie. Przeciwnego zdania było 17 proc. ankietowanych – wynika z sondażu CBOS dla PAP.

Przekonanie, że pobyt Ziobry w USA negatywnie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, było wyrażane niemalże tak samo często przez kobiety (17 proc.), jak i mężczyzn (18 proc.). Poza tym takie zdanie najczęstsze było wśród najmłodszych respondentów w wieku 18-24 lata (26 proc.) i z wykształceniem podstawowym (28 proc.).

Odmienną opinię – że pobyt Ziobry nie wpłynie na stosunki z USA – wyrażali częściej mężczyźni (71 proc.) niż kobiety (61 proc.). Najczęściej o braku tego wpływu przekonane były osoby z grupy wiekowej 55-64 lata (71 proc.) i z wykształceniem wyższym (72 proc.).

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) dr Małgorzata Bonikowska w rozmowie z PAP oceniła, że obecność byłego szefa MS w USA nie wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie, choć stanowi ona jeden z wielu elementów, który utrudnia relacje między naszymi państwami.

Ekspertka wskazała, że „Polska nie może sobie pozwolić na pogorszenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo jest to dla nas zbyt ważny kraj”. – Robimy zresztą wszystko jako państwo, żeby te relacje były jak najlepsze i też jak najbliższe, (...) jeżeli są w nich jakieś napięcia, staramy się je łagodzić, a nie powiększać – dodała.

Dr Bonikowska podkreśliła, że sytuacja, w której ktoś, kto jest ścigany w Polsce, ma schronienie w Stanach Zjednoczonych, jest dużym wyzwaniem nie tylko dla polskiego rządu czy konkretnego ugrupowania, lecz dla całego polskiego państwa.

Źródło: PAP