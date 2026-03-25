Sony i Honda rezygnują z budowy wspólnego samochodu elektrycznego Afeela

Sony i Honda planowały budowę wspólnego elektrycznego samochodu Afeela 1. Japoński koncern motoryzacyjny ogranicza budowę aut elektrycznych, pojazd więc nie powstanie.

Honda zdecydowała się całkowicie przebudować swój dział samochodów elektrycznych. Koncern zrezygnował z wprowadzenia na amerykański rynek trzech modeli takich aut, nad którymi prace były już mocno zaawansowane. Japońska firma uznała bowiem, że klienci nie chcą takich samochodów, trzeba więc ograniczyć ofertę. Wycofanie się z tych planów kosztowało Japończyków 15,7 miliarda dolarów - podaje CNBC.

Afeela miała być wspólnym pojazdem od Sony i Hondy. Fot. Ronaldo Bolaños / Los Angeles Times via Getty Images

Przy okazji ofiarą cięć padła seria Afeela, która była wspólnym produktem Sony i Hondy. Samochód pokazano na największych targach elektroniki konsumenckiej CES w Las Vegas. Jak reklamowano je, miało być połączeniem rozrywkowych technologii Sony i samochodowych Hondy.

Wspólna spółka przyjmowała już nawet przedpłaty. Auto miało trafić do klientów już w tym roku, a za dwa lata na rynku powinien pojawić się następca Afeeli. Pojazd wyceniono na 90 tysięcy dolarów. Klienci samochodu nie zobaczą, ale dostaną swoje pieniądze z powrotem.

Jak "ważny" i "zyskowny" był to projekt, świadczą ostatnie zdania wspólnego oświadczenia japońskich koncernów. Obie firmy mówią wprost, że skasowanie Afeeli nie będzie miało żadnego wpływu na ich sytuację finansową.