Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.02.2026
NEWSROOM XYZ
09.02.2026 12:00

SpaceX chce w ciągu 10 lat zbudować miasto na Księżycu

Elon Musk zapowiedział, że SpaceX rozpocznie budowę samorozwijającego się miasta na powierzchni Księżyca w ciągu mniej niż 10 lat. Pierwotnie firma miała rozwinąć ową koncepcję na Marsie, ale jak wskazał miliarder, jej realizacja zajęłaby dwukrotnie więcej czasu.

"Dla nieświadomych, SpaceX już skupiło się na budowie samorozwijającego się miasta na Księżycu, ponieważ potencjalnie możemy to osiągnąć w mniej niż 10 lat, podczas gdy na Marsa zajęłoby to ponad 20 lat. Misja SpaceX pozostaje ta sama: rozszerzyć świadomość i życie, jakie znamy, na gwiazdy" – napisał na platformie X Elon Musk.

W dalszej części wpisu miliarder wskazał, że SpaceX skupi się na Księżycu dlatego, że podróż na satelitę jest krótsza niż na Marsa. Lot komercyjny na Księżyc mógłby odbywać się co 10 dni i trwać nieprzerwanie 48 godzin, z kolei wyprawa na czwartą planetę od Słońca byłaby możliwa co 26 miesięcy, zaś astronauci spędziliby w rakiecie pół roku.

"Mimo to SpaceX również będzie dążyć do budowy miasta na Marsie i rozpocznie to za około 5 do 7 lat, ale nadrzędnym priorytetem jest zabezpieczenie przyszłości cywilizacji, a Księżyc jest szybszy" – podsumował najbogatszy człowiek na świecie.

Musk i jego wizje. Nie wszystkie się spełniły

Warto zauważyć, że jest to kolejna deklaracja Muska, która może rozbudzić fantazję, ale jej realizacja wydaję się odległa. Miliarder od 2014 r. przekonywał inwestorów oraz opinię publiczną, że Tesla jest o krok od uruchomienia autonomicznych samochodów. W 2018 r. koncern motoryzacyjny miał produkować już pół miliona tego typu pojazdów, a rok później zwiększyć moce do miliona sztuk. Do dzisiaj firma nie uruchomiła w pełni usługi FSD (Full Self-Driving).

Podróż na Marsa również pojawiała się w utopijnej wizji przyszłości kreślonej przez Muska. Według pierwotnych planów SpaceX w 2022 r. miały być możliwe bezzałogowe misje na tę planetę, a załogowe miały być w zasięgu w 2029 r.

Pod koniec 2024 r. na konferencji Tesli Musk zapowiedział światu, że do 2027 r. roboty humanoidalne Optimus będą dostępne w sprzedaży dla osób prywatnych. Miliarder deklarował, że maszyny, które miałyby wykonywać prace domowe, jak sprzątanie, ale też opiekować się dziećmi, miałyby kosztować ok. 20-30 tys. dolarów.

Przeczytaj również: Chiński model AI trafił na orbitę Ziemi. Czy polskie firmy są gotowe na nowy wyścig kosmiczny?

Elon Musk na Światowym Forum Ekonomicznym
Elon Musk zapowiedział, że SpaceX w ciągu 10 lat zbuduje miasto na Księżycu. Fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
33 mld zł za InPost na stole. FedEx i Advent stawiają na plan Rafała Brzoski
Konsorcjum inwestorów chce przejąć polskiego lidera innowacji logistycznych. Rafał Brzoska zwiększa zaangażowanie i pozostaje na czele spółki.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przemysł chemiczny pod presją. Firmy szukają nowych szans rozwojowych
Wysokie koszty energii i chaos regulacyjny – to główne bolączki, z którymi na początku 2026 r. mierzy się przemysł chemiczny. Na poziomie unijnym rysowane są strategie mające poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu, ale firmy działające w Polsce na razie nie widzą realnych efektów. Trudna sytuacja zmusza ich do zamykania fabryk lub ograniczania produkcji. Najwięksi gracze pokazują, jaki mają plan na przetrwanie.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Gamechanger w przewozach. Laude Smart Intermodal wystartuje z projektem za miliard złotych
Polski przewoźnik intermodalny, Laude Smart Intermodal, pracuje nad inwestycją, która ma zmienić oblicze branży i sprawi, że kolej będzie mogła konkurować nie tylko z ciężarówkami, ale i dużymi statkami. Dla Marcina Witczaka, prezesa firmy to projekt życia. Wartość przedsięwzięcia to miliard złotych, a do tej pory firma na wdrożenie wydała już 200 mln zł.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Banksy w Paryżu: mur jak manifest polityczny i krytyka elit
Banksy pojawił się w Paryżu, nie zostawiając po sobie dekoracji, lecz akt oskarżenia. Jego murale łączą kryzys uchodźczy, wojnę w Strefie Gazy, kult konsumpcji i cynizm elit w jedną opowieść o Zachodzie, który nauczył się patrzeć, ale nie widzieć. Dzieci zakrywające symbole nienawiści, szczury dryfujące między luksusem a wykluczeniem i cisza instytucji reagujących szybciej na graffiti niż na przemoc – wszystko to składa się na obraz świata, w którym obojętne media upraszczają tragedie do nagłówków, zdegenerowane elity wyznaczają moralność, a wojna staje się tłem dla zakupów i politycznego marketingu.
07.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Láska znaczy miłość, czyli jak czescy turyści zakochali się w Polsce
Od stycznia do listopada 2025 r. Polskę odwiedziło aż 445 tys. turystów z Czech. Szacunki wskazują, że w całym roku 2025 liczba ta może sięgnąć nawet pół miliona. To ponad trzykrotnie więcej niż sześć lat wcześniej. Chwytliwe hasło „Polska nową Chorwacją” przestaje być wyłącznie marketingowym sloganem, a zaczyna coraz trafniej opisywać rzeczywistość.
07.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Indeksy WIG i WIG20 na plusie, kurs CD Projekt kontynuuje spadki. Dzień na GPW 6 lutego 2026 r.
Na koniec tygodnia główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych – WIG i WIG20 – zaliczyły nieznaczny wzrost. W gronie dwudziesty największych spółek warszawskiego parkietu najgorzej poradził sobie kurs CD Projekt Red. Notowania gamingowego giganta topnieją niemal nieprzerwanie od końca stycznia.
06.02.2026