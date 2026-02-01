SpaceX chce wystrzelić na orbitę milion satelitów. Mają wzmocnić rozwój AI

Należąca do Elona Muska firma SpaceX złożyła wniosek o wystrzelenie na orbitę miliona satelitów – donosi BBC. Według firmy to najtańszy i najskuteczniejszy sposób wsparcia rozwoju sztucznej inteligencji.

Wniosek do amerykańskiej Federalnej Komisji Komunikacyjnej mówi o „orbitalnych centrach danych”. Według SpaceX to najtańszy i najskuteczniejszy sposób na zaspokojenie coraz większego zapotrzebowania na moc obliczeniową AI, a przy tym bardziej ekologiczny od tradycyjnych baz, które wymagają ogromnej ilości energii i wody do schładzania. Spółka argumentuje też, że potrzeby przekraczają już „zdolności ziemskie”.

Zatwierdzenie wniosku pozwoli gwałtownie zwiększyć liczbę satelitów SpaceX. Miałyby zostać umieszczone na niskiej orbicie okołoziemskiej na wysokości 500–2000 km.

Jeden z ekspertów, z którymi rozmawiała BBC, uważa, że satelity mogą wymagać skomplikowanej infrastruktury. Inny ekspert stwierdził, że coraz większa liczba sprzętu na niskiej orbicie zwiększa ryzyko zderzenia, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia satelitów i strącenia fragmentów na Ziemię. Z kolei astronomowie w 2024 r. skarżyli się, że fale radiowe sieci Starlink „oślepiają” ich teleskopy, utrudniając badania.

Elon Musk odrzuca jednak oskarżenia o zator w przestrzeni kosmicznej.

„Te satelity będą od siebie tak oddalone, że trudno byłoby dostrzec jeden z drugiego. Ogrom przestrzeni przekracza wszelkie wyobrażenia” – napisał na X.

Obecnie SpaceX ma na orbicie 10 tys. satelitów Starlink.

Źródło: PAP