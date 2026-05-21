SpaceX składa wniosek o notowanie na Nasdaq. Debiut możliwy już w czerwcu

Firma SpaceX Elona Muska zmierza na giełdę i może zadebiutować na Nasdaq już w przyszłym miesiącu. Jak informuje CNBC, oferta publiczna może mieć rekordową skalę, a po jej przeprowadzeniu najbogatszy człowiek świata stanie na czele dwóch odrębnych spółek publicznych wartych biliony dolarów.

Według CNBC oficjalne zgłoszenie IPO SpaceX wskazuje na możliwość debiutu na Nasdaq w czerwcu.

Głównym koordynatorem oferty jest Goldman Sachs, a w skład konsorcjum wchodzą także Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup i JPMorgan Chase.

W lutym wartość SpaceX oszacowano na 1,25 bln dolarów po połączeniu z xAI – startupem Elona Muska zajmującym się sztuczną inteligencją. Oznacza to, że nowi inwestorzy mogą nabywać akcje po historycznie wysokiej wycenie.

Oferta publiczna SpaceX będzie prawdopodobnie pierwszą z kilku potencjalnych megadebiutów w tym roku – wejście na giełdę rozważają również OpenAI oraz Anthropic.

Kolejne dokumenty składane przez spółkę mają zawierać przewidywany przedział cenowy akcji oraz więcej informacji na temat głównych akcjonariuszy.

W prospekcie emisyjnym złożonym w środę do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) SpaceX podało, że planuje notowania pod symbolem SPCX na Nasdaq. Spółka złożyła poufny wniosek do SEC w kwietniu, a – jak poinformowało CNBC – planuje rozpocząć roadshow 8 czerwca.

Założona przez Muska w 2002 roku firma, która początkowo zajmowała się opracowywaniem i eksploatacją rakiet wielokrotnego użytku, stała się największym partnerem NASA w zakresie startów kosmicznych po zakończeniu programu wahadłowców w 2011 roku.

Oprócz dużych kontraktów w sektorze kosmicznym i obronnym SpaceX rozwija również satelitarną usługę internetu Starlink oraz konstelację około 10 tys. satelitów. Spółka jest także powiązana z projektem xAI, który wcześniej przejął platformę X (dawniej Twitter).

