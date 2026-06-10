Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.06.2026
NEWSROOM XYZ
10.06.2026 16:17

Spada zaufanie Europejczyków do USA. Tylko co dziesiąty uważa je za sojusznika

Tylko co dziesiąty Europejczyk uważa USA za sojusznika – wynika z opublikowanych w środę badań opinii publicznej think tanku European Council on Foreign Relations (ECFR). Zaufanie Europejczyków do USA spadło do rekordowo niskiego poziomu - ocenili autorzy sondażu.

Oznacza to znaczący spadek. Przed sześcioma miesiącami, za sojusznika, uważało USA 16 proc. respondentów, a w listopadzie 2024 – aż 22 proc.

25 proc. europejskich respondentów uważa obecnie Stany Zjednoczone za rywala lub wręcz za przeciwnika. We wszystkich badanych krajach tylko dwie grupy nadal postrzegają USA głównie jako sojusznika. Są to zwolennicy partii politycznych – Prawa i Sprawiedliwości w Polsce i Reform UK w Wielkiej Brytanii.

Obecnie w Polsce 24 proc. respondentów sądzi, że USA są nadal naszym sojusznikiem. W ostatnich miesiącach rządów b. prezydenta USA Joe Bidena opinię taką wyrażało 31 proc. Polaków.

Zdaniem autorów raportu wywołanie przez prezydenta USA wojny na Bliskim Wschodzie, jego pogróżki wobec Grenlandii, zapowiedzi wycofania amerykańskich żołnierzy z europejskich baz i sceptycyzm wobec NATO zmieniło podejście Europejczyków.

Jednocześnie w każdym z 15 badanych krajów większość respondentów nie jest przekonana, że w razie wojny z pomocą przyszłyby im Stany Zjednoczone. Wyjątkiem jest Bułgaria.

W prawie każdym z ankietowanych krajów większość respondentów stwierdziła, że ich kraj powinien zmniejszyć swoją strategiczną zależność od amerykańskiego uzbrojenia. Najliczniejsi zwolennicy „kupowania europejskiego” byli w Danii (75 proc.), Holandii , Szwecji, Portugalii i Francji. Natomiast w Polsce 46 proc. badanych poparłaby zakupy broni w USA.

Raport opiera się na badaniu opinii publicznej przeprowadzonym w maju 2026 r. wśród dorosłych (w wieku 18 lat i starszych) w 15 krajach europejskich: Austrii, Bułgarii, Danii, Estonii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Badanie zrealizowały Mandate Research i YouGov. Źródło: PAP

Rosja rozbudowuje jednostki i bazy przy granicach państw NATO
Trump
Tylko co dziesiąty Europejczyk postrzega USA jako sojusznika. Spadek zaufania do Stanów Zjednoczonych wynika z polityki prowadzonej przez tamtejszego prezydenta Donalda Trumpa. Fot. Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG nieznacznie w górę, akcje KGHM w dół. Dzień na GPW 8 czerwca 2026 r.
Na początku tygodnia na warszawskiej giełdzie przeważał umiarkowany optymizm. Główne indeksy wzrosły, choć nieznacznie, ale nie wszyscy będą mile wspominać poniedziałkową sesję. Spośród dwudziestu…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Czechom wysychają kufle. Spożycie piwa spadło do historycznego minimum
Produkcja piwa w Czechach zmniejszyła się w zeszłym roku o 4,3 proc., a eksport – aż o 8,2 proc. Konsumpcja na głowę mieszkańca skurczyła się o 3,2 proc., do najniższego poziomu w dziejach.
10.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Szef OGB: premier Tusk mówi językiem PiS sprzed lat, prawica nie ma z nim o co się kłócić (WYWIAD)
– Tusk lubi polityczne zagrania i budowanie sprytnych obrazów. Jednak gdy trzeba twardo rządzić i mozolnie zmieniać struktury państwa, idzie mu to średnio – mówi Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Nie nadążali z produkcją, więc zdobyli kilkadziesiąt milionów od funduszu. Cel? Rzucić rękawicę Chinom
Blue Gravity Capital zainwestował kilkadziesiąt milionów złotych w Spectrum Group, polskiego producenta materiałów do druku 3D. Fundusz objął pakiet większościowy, a kapitał ma posłużyć do podwojenia…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Polska blokuje dotacje dla firm spoza UE. Inwestycje mogą trafić do Niemiec i Włoch
Bruksela chce wzmocnić przemysł i hojnie wspiera projekty krytyczne z obszarów clean tech, baterii, biotechnologii i deep tech. Niestety polskie programy STEP są dużo bardziej rygorystyczne niż…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Pożegnanie z koncesjami Viktora Orbána. Polubownie lub bez znieczulenia
Kluczowe sektory węgierskiej gospodarki funkcjonują w systemie wieloletnich koncesji. Korzystają na nich miliarderzy powiązani z Viktorem Orbánem, a państwo ponosi koszty. Nowy rząd zapowiadał…
08.06.2026