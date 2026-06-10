Spada zaufanie Europejczyków do USA. Tylko co dziesiąty uważa je za sojusznika

Tylko co dziesiąty Europejczyk uważa USA za sojusznika – wynika z opublikowanych w środę badań opinii publicznej think tanku European Council on Foreign Relations (ECFR). Zaufanie Europejczyków do USA spadło do rekordowo niskiego poziomu - ocenili autorzy sondażu.

Oznacza to znaczący spadek. Przed sześcioma miesiącami, za sojusznika, uważało USA 16 proc. respondentów, a w listopadzie 2024 – aż 22 proc.

25 proc. europejskich respondentów uważa obecnie Stany Zjednoczone za rywala lub wręcz za przeciwnika. We wszystkich badanych krajach tylko dwie grupy nadal postrzegają USA głównie jako sojusznika. Są to zwolennicy partii politycznych – Prawa i Sprawiedliwości w Polsce i Reform UK w Wielkiej Brytanii.

Obecnie w Polsce 24 proc. respondentów sądzi, że USA są nadal naszym sojusznikiem. W ostatnich miesiącach rządów b. prezydenta USA Joe Bidena opinię taką wyrażało 31 proc. Polaków.

Zdaniem autorów raportu wywołanie przez prezydenta USA wojny na Bliskim Wschodzie, jego pogróżki wobec Grenlandii, zapowiedzi wycofania amerykańskich żołnierzy z europejskich baz i sceptycyzm wobec NATO zmieniło podejście Europejczyków.

Jednocześnie w każdym z 15 badanych krajów większość respondentów nie jest przekonana, że w razie wojny z pomocą przyszłyby im Stany Zjednoczone. Wyjątkiem jest Bułgaria.

W prawie każdym z ankietowanych krajów większość respondentów stwierdziła, że ich kraj powinien zmniejszyć swoją strategiczną zależność od amerykańskiego uzbrojenia. Najliczniejsi zwolennicy „kupowania europejskiego” byli w Danii (75 proc.), Holandii , Szwecji, Portugalii i Francji. Natomiast w Polsce 46 proc. badanych poparłaby zakupy broni w USA.

Raport opiera się na badaniu opinii publicznej przeprowadzonym w maju 2026 r. wśród dorosłych (w wieku 18 lat i starszych) w 15 krajach europejskich: Austrii, Bułgarii, Danii, Estonii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Badanie zrealizowały Mandate Research i YouGov. Źródło: PAP