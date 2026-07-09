Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.07.2026
NEWSROOM XYZ
09.07.2026 11:31

Spółka Hype ma 2,1 mln zł na rozwój. Inwestorzy objęli wszystkie akcje zaoferowane w emisji

Oferta publiczna spółki Hype zakończyła się pełnym objęciem wszystkich oferowanych akcji. Polski producent kamperów klasy premium pozyskał dzięki temu 2,1 mln zł.

Prezeska Hype Anna Kawczyńska
Polski producent kamperów Hype pozyskał 2,1 mln zł na rozwój. Na zdjęciu prezeska spółki Anna Kawczyńska. Fot. materiały prasowe

W ramach emisji 36 inwestorów objęło wszystkie 2 mln oferowanych akcji serii C w ciągu dwóch dni od rozpoczęcia zapisów. Emisję zrealizowano za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych DM INC.

Hype planuje przeznaczyć pozyskane pieniądze na realizację kolejnego etapu strategii rozwoju. Najważniejsze cele firmy to obecnie budowa nowej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem, zwiększenie mocy produkcyjnych, wdrożenie do produkcji zintegrowanego kampera klasy ultra-premium oraz wzmocnienie kapitału obrotowego.

Kolejnym etapem realizacji strategii spółki będzie wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect na warszawskiej giełdzie. Harmonogram zakłada złożenie wniosku w trzecim kwartale 2026 r.

– Sukces oferty publicznej to dla nas ważny sygnał, że inwestorzy dostrzegają potencjał spółki i kierunek, w którym ją rozwijamy. Pozyskane środki pozwolą nam przyspieszyć realizację zaplanowanych inwestycji oraz zwiększyć nasze możliwości produkcyjne. Pracujemy nad rozwiązaniami, które odpowiedzą na oczekiwania najbardziej wymagających klientów i jednocześnie pozwolą nam umacniać pozycję Hype jako polskiego producenta kamperów klasy premium – wskazała prezeska spółki Anna Kawczyńska.

Hype specjalizuje się w projektowaniu i produkcji kamperów oraz kampervanów klasy premium. Spółka oferuje również serwis kamperów i przyczep, a także sprzedaż akcesoriów oraz części.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor UPP: Zatrzymanie młodej kadry to inwestycja ważniejsza niż laboratorium (WYWIAD)
– Standard uniwersytetu, który znamy od setek lat, przestaje wystarczać. Ale kierunki naszych studiów to jedne z najbardziej perspektywicznych wyborów. Absolwentów rynek wyłapuje błyskawicznie –…
08.07.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Ile osób umiera przez błędy lekarzy. Co dane mówią na ten temat?
109 zgłoszeń dotyczących zastrzeżeń do przebiegu leczenia szpitalnego zakończonego zgonem pacjenta wpłynęło do Rzecznika Praw Pacjenta w 2025 roku.
08.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 traci, KGHM mocno w dół. Dzień na GPW 8 lipca 2026 r.
GPW pozostaje pod wpływem wydarzeń geopolitycznych, które ponownie zwiększyły nerwowość na światowych rynkach.
08.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Mniej transakcji, mniejsza skala, a inwestorzy wybredni. Co działo się na rynku M&A w drugim kwartale?
Liczba transakcji M&A na polskim rynku spadła w drugim kwartale. Fuzji i przejęć było mniej, dominowały też transakcje o mniejszej lub średniej skali. Jak wskazują eksperci, rynek staje się coraz…
09.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nowy model aniołów biznesu? Tak inwestują twórcy GIAP
Finansowanie startupów technologicznych może odbywać się na wiele sposobów. Z jednej strony, poprzez fundusze inwestycyjne, z drugiej przedsiębiorców z rynku. Remotly zainteresowali się założyciele…
09.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cztery punkty strategii, które zdecydują o przyszłości KGHM
KGHM w nowej strategii skupia się przede wszystkim na inwestycjach. Analizuje budowę kopalni polihalitu na Pomorzu i przygląda się aktywom do przejęcia na trzech kontynentach. Oto najciekawsze…
06.07.2026