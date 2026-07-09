Spółka Hype ma 2,1 mln zł na rozwój. Inwestorzy objęli wszystkie akcje zaoferowane w emisji

Oferta publiczna spółki Hype zakończyła się pełnym objęciem wszystkich oferowanych akcji. Polski producent kamperów klasy premium pozyskał dzięki temu 2,1 mln zł.

Polski producent kamperów Hype pozyskał 2,1 mln zł na rozwój. Na zdjęciu prezeska spółki Anna Kawczyńska. Fot. materiały prasowe

W ramach emisji 36 inwestorów objęło wszystkie 2 mln oferowanych akcji serii C w ciągu dwóch dni od rozpoczęcia zapisów. Emisję zrealizowano za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych DM INC.

Hype planuje przeznaczyć pozyskane pieniądze na realizację kolejnego etapu strategii rozwoju. Najważniejsze cele firmy to obecnie budowa nowej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem, zwiększenie mocy produkcyjnych, wdrożenie do produkcji zintegrowanego kampera klasy ultra-premium oraz wzmocnienie kapitału obrotowego.

Kolejnym etapem realizacji strategii spółki będzie wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect na warszawskiej giełdzie. Harmonogram zakłada złożenie wniosku w trzecim kwartale 2026 r.

– Sukces oferty publicznej to dla nas ważny sygnał, że inwestorzy dostrzegają potencjał spółki i kierunek, w którym ją rozwijamy. Pozyskane środki pozwolą nam przyspieszyć realizację zaplanowanych inwestycji oraz zwiększyć nasze możliwości produkcyjne. Pracujemy nad rozwiązaniami, które odpowiedzą na oczekiwania najbardziej wymagających klientów i jednocześnie pozwolą nam umacniać pozycję Hype jako polskiego producenta kamperów klasy premium – wskazała prezeska spółki Anna Kawczyńska.

Hype specjalizuje się w projektowaniu i produkcji kamperów oraz kampervanów klasy premium. Spółka oferuje również serwis kamperów i przyczep, a także sprzedaż akcesoriów oraz części.