Spółka zależna Polskiego Holdingu Rozwoju przejmuje Sonovero R&D. Planuje też debiut na GPW

PHR Trade czyli spółka zależna Polskiego Holdingu Rozwoju przejmie wszystkie udziały w firmie Sonovero R&D. Potem planuje debiut na GPW oraz dalsze akwizycje w segmencie kwantowym.

PHR Quantum planuje w przyszłości debiut na GPW. Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images

Po przejęciu spółka PHR Trade będzie rozwijana jako PHR Quantum. -Realizowany projekt jest efektem długoterminowych działań PHR i konsekwentnej realizacji celów strategicznych. Jednym z głównych celów PHR Quantum będzie komercjalizacja i wsparcie sprzedaży technologii opracowywanych przez Sonovero R&D, w tym na rynkach międzynarodowych. Liczymy na skalowanie działalności w standardzie gotowości dla struktur obronnych NATO-ready i rynku Dual-Use – tłumaczy prezes PHR Wojciech Dąbrowski.

Akcjonariuszami PHR Quantum będą menedżerowie obu spółek oraz udziałowcy Sonovero R&D. Źródłem finansowania rozwoju firmy będzie debiut na giełdzie oraz emisja akcji.

- Chcielibyśmy, by PHR Quantum zadebiutował na Głównym Rynku GPW i liczymy, że mógłby pozyskać z IPO kilkadziesiąt milionów złotych. Wejście na GPW otworzy nowe możliwości, nie tylko związane z dotychczasową działalnością Sonovero R&D. Mam tu na myśli przeprowadzenie akwizycji czy projektów stricte komercyjnych jeśli chodzi o sektor kwantowy – wyjaśnia wiceprezes PHR Krzysztof Kosiorek-Sobolewski.