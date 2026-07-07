Rubicon Partners przejmuje Voolt. Przekształci spółkę w wehikuł inwestycyjny R Ventures II

Rubicon Partners objął 57 proc. kapitału notowanej na rynku NewConnect spółki Voolt. Przekształci ją w wehikuł inwestycyjny R Ventures II. Firma ma inwestować w deep techy.

Rubicon Partners przejmuje spółkę Voolt. Utworzy w jej ramach wehikuł inwestycyjny R Ventures II. Na zdjęciu członkowie zespołu nowego wehikułu: od lewej Paweł Krzyształowicz, Marcin Śledź, Michał Chabowski, Piotr Karmelita. Fot. materiały prasowe

R Ventures II ma lokować kapitał własny w wybrane projekty funduszy venture capital (VC). Spółka planuje inwestycje w spółki z sektora deep tech, z uwzględnieniem biotechnologii i drug discovery.

Obecnie spółka Voolt jest notowana na NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Po planowanej zmianie nazwy i modelu działania – docelowo ma przejść na rynek główny. Utworzenie firmy inwestycyjnej na bazie spółki notowanej już na GPW ma otworzyć akcjonariuszom ekspozycję na klasę aktywów dotychczas zarezerwowaną dla wyspecjalizowanych funduszy – wskazuje Rubicon Partners.

Voolt zmienia nazwę i branżę

Rubicon Partners to polska firma inwestycyjna. Od 2008 r. zrealizowała ponad 160 inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 3,5 mld zł. Z kolei Voolt działał dotychczas w branży OZE.

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W poniedziałek spółka poinformowała o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych i przyjęciu nowej strategii. Zarząd spółki uznał, że najbardziej perspektywicznym kierunkiem rozwoju spółki jest prowadzenie działalności jako publiczny wehikuł inwestycyjny.

Działalność inwestycyjna ma być prowadzona w modelu evergreen, polegającym na budowie długoterminowego portfela oraz reinwestowaniu części środków pochodzących z realizowanych wyjść z inwestycji.

Rubicon przejmuje akcje Voolt od Novavis

Akcje Voolta Rubicon Partners Ventures przejął od Novavis Group. O podpisaniu umowy poinformowano w poniedziałek. Przedmiotem umowy była sprzedaż łącznie 4,78 mln akcji Voolt, będących poza obrotem.

Cena sprzedaży akcji została ustalona na kwotę 1,2 zł. Uwzględnia więc dyskonto w wysokości ok. 13,7 proc. w stosunku do kursu zamknięcia z 3 lipca 2026 r. Łączna cena sprzedaży wynosi 5 mln 736 tys. zł. Płatność za akcje Voolta ma odbyć się w ratach.

Zespół Rubicon Partners Ventures objął 57 proc. kapitału Voolt i zamierza zwiększać udział w kapitale spółki. Kolejne emisje akcji spółki kierowane wyłącznie do niego. Pierwsze podniesienie kapitału zaplanowano na 23 mln zł.

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Pierwsze inwestycje zostaną zrealizowane już w trzecim kwartale 2026 r. Całość środków z tej emisji zostanie zainwestowana w ciągu około pół roku.

Rubicon Partners ma konkretny pomysł na R Ventures II

Jak wskazuje Rubicon Partners, R Ventures II powstanie na bazie sukcesu pierwszego wehikułu firmy, czyli R Ventures I. Zwrócił on dotychczas 150 proc. powierzonego kapitału. Wartość jego portfela wzrosła ponad siedmiokrotnie w ciągu ośmiu lat. Wehikuł zainwestował w takie deeptechowe spółki jak Noctiluca, Fresh Inset, ProXN czy Vaxican.

Nowy wehikuł ma działać w modelu zbliżonym do notowanej spółki inwestycyjnej typu holdingowego. Nie będzie funduszem zbierającym środki od inwestorów – wskazuje Rubicon Partners.

Spółka nie zarządza także funduszem typu LP, nie pobiera opłat za zarządzanie ani wynagrodzenia od zysku w modelu „2/20” i nie gromadzi aktywów od wielu inwestorów. Inwestuje na własny rachunek i ryzyko. Jedynym inwestorem, od którego pochodzi kapitał z emisji, jest Rubicon Partners Ventures – wskazano w komunikacie.

– Za R Ventures II stoi dorobek Rubicon Partners – ponad 160 inwestycji i 3,5 mld zł od 2008 r. oraz wynik R Ventures I, którego portfel wzrósł ponad siedmiokrotnie. R Ventures II to ta sama dyscyplina i ten sam zespół, tylko w formule dostępnej dla każdego uczestnika giełdy – skomentował prezes nowego wehikułu Piotr Karmelita.

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Założenia wehikułu obejmują także dywersyfikację inwestycji oraz dywidendę dla akcjonariuszy wypłacaną z 50 proc. środków z każdego wyjścia z inwestycji. Pozostała część ma zasilać reinwestycje.

U sterów stanie sprawdzony zespół

Wehikułem pokieruje zespół od lat związany z Rubicon Partners. Funkcję prezesa obejmie Piotr Karmelita, a przewodniczącego komitetu inwestycyjnego – Michał Chabowski. Do zarządu jako dyrektor operacyjny dołączy Paweł Krzyształowicz.

W skład rady nadzorczej wejdą m. in. związani z Rubicon Partners Krzysztof Czaplicki (partner), dyrektor inwestycyjny firmy Marcin Śledź oraz Mateusz Nowak, pełniący funkcję Venture Director. Do organu dołączy także Mariusz Olejniczak (współzałożyciel i prezes zarządu WPD Pharmaceuticals) i Andrzej Wolan (prezes zarządu Fresh Inset i prodziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Analityczka giełdowa Katarzyna Kosiorek będzie niezależną ekspertką ds. rynków kapitałowych.

Michał Chabowski zwraca uwagę na kluczowy moment dla branży. Jak wskazuje, kapitału na rozwój deep techu nigdy nie było w Polsce tak dużo.

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– Wchodzimy w najlepszą strukturalnie dekadę w historii deep techu. R Ventures II daje rynkowi to, czego dotąd brakowało: płynną, giełdową ekspozycję na klasę aktywów zarezerwowaną do tej pory dla wąskiego grona wyspecjalizowanych funduszy. Robimy to własnym kapitałem i zawsze ramię w ramię z najlepszymi koinwestorami, bo wiemy, że w deep techu wygrywa się wiedzą i jakością decyzji, a nie liczbą transakcji – wskazuje przewodniczący komitetu inwestycyjnego R Ventures II.