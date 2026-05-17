17.05.2026
17.05.2026 15:48

Spółki z indeksu S&P 500 z najwyższym wzrostem przychodów od 2022 r.

Na finiszu sezonu wyników finansowych łączny wskaźnik wzrostu przychodów indeksu S&P 500 w I kwartale 2026 r. wynosi 11,4 proc., co jest najwyższym tempem wzrostu od trzeciego kwartału 2022 r., kiedy wzrost sięgnął 13,9 proc. – pisze FactSet.

Wszystkie 11 sektorów notuje wzrost przychodów rok do roku. Pięć z nich ma dwucyfrowy wzrost przychodów: technologie informatyczne, usługi komunikacyjne, media, nieruchomości i finanse.

Sektor technologii informatycznych odnotowuje najwyższy (rok do roku) wskaźnik wzrostu przychodów spośród wszystkich 11 sektorów, wynoszący 29,2 proc. Na poziomie branżowym wszystkie sześć branż w sektorze pokazało wzrost przychodów rok do roku: półprzewodniki i sprzęt półprzewodnikowy (52 proc.), sprzęt technologiczny, urządzenia pamięci masowej i urządzenia peryferyjne (28 proc.), sprzęt elektroniczny, instrumenty i komponenty (24 proc.), oprogramowanie (19 proc.), sprzęt komunikacyjny (16 proc.) oraz usługi IT (8 proc.).

Sektor technologii informatycznych ma również największy udział we wzroście przychodów całego indeksu. Gdyby wykluczyć ten sektor, łączna stopa wzrostu przychodów indeksu S&P 500 w I kwartale spadłaby z 11,4 do 9 proc.

Patrząc w przyszłość, analitycy spodziewają się niższego wzrostu przychodów spółek z indeksu S&P 500 w drugiej połowie 2026 r. W okresie od drugiego do czwartego kwartału 2026 r. szacowane wskaźniki wzrostu przychodów indeksu wynoszą odpowiednio 11,4, 10,1 i 9,7 proc. – piszą analitycy FactSet.

Źródło: PAP

Widok na kurs indeksu S&P 500 na parkiecie giełdy Nasdaq
Na zdjęciu widok na kurs indeksu S&P 500 na parkiecie giełdy Nasdaq, 22 kwietnia 2026 r. Fot. Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images
