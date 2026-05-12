IZFiA: Aktywa krajowych funduszy w kwietniu 2026 r. w górę. Rekordowy wynik zarządzania

W kwietniu wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 455,8 mld zł i była o 7,5 mld zł wyższa niż miesiąc wcześniej. Oznacza to wzrost o 1,7 proc. miesiąc do miesiąca – wynika z komunikatu Analiz.pl, przygotowanego na podstawie danych IZFiA. Wzrost ten został osiągnięty przy rekordowym wyniku zarządzania funduszami związanym z odbiciem na rynkach po marcowej korekcie.

„Kwiecień przyniósł wyraźne odbicie na rynku funduszy inwestycyjnych. Wartość aktywów netto wzrosła o 7,5 mld zł, czyli o 1,7 proc. m/m, do 455,8 mld zł. To oznacza, że fundusze odrobiły część marcowego spadku, ale nie wróciły jeszcze do lutowego rekordu, gdy aktywa przekraczały 462 mld zł" – napisano w komunikacie Analiz.pl.

W skali roku aktywa o 23,9 proc. w górę

„W skali roku aktywa były wyższe o 87,8 mld zł, czyli o 23,9 proc. Od końca 2025 r. rynek urósł natomiast o 20,7 mld zł, czyli o niespełna 5 proc." – dodano.

Za kwietniowe odbicie odpowiadał przede wszystkim segment rynku kapitałowego. Jego aktywa wzrosły z 325,2 mld zł do 336,0 mld zł, czyli o 10,8 mld zł.

W tym samym czasie aktywa funduszy zdefiniowanej daty PPK zwiększyły się z 42 mld zł do 44,3 mld zł. Wzrost całego rynku ograniczał natomiast segment aktywów niepublicznych, którego aktywa obniżyły się z 81 mld zł do 75,4 mld zł.

Jak wskazano, najważniejszym źródłem kwietniowego wzrostu był wynik zarządzania funduszami. Według szacunków Analizy.pl wyniósł on ok. 7,7 mld zł i był najwyższy w historii.

Dotychczasowy rekord pochodził z listopada 2022 r., gdy wynik zarządzania sięgnął ok. 7,1 mld zł. Bardzo zbliżony rezultat fundusze osiągnęły także w grudniu 2016 r. – również ok. 7,1 mld zł. Tak dobry wynik był przede wszystkim efektem szerokiego odbicia na rynkach akcji po marcowej korekcie.

„W kwietniu dodatnią stopę zwrotu wypracowało ponad 90 proc. analizowanych funduszy, a najmocniej zyskały strategie akcyjne powiązane z technologią, AI, półprzewodnikami, USA, Azją oraz rynkami wschodzącymi. MSCI Asia ex-Japan wzrósł o 16,3 proc., MSCI Emerging Markets o 14,7 proc., S&P 500 o ok. 10 proc., a Nasdaq o ok. 15 proc." – napisano.

Największym beneficjentem fundusze akcyjne

Kwietniowy wzrost aktywów wspierali także klienci funduszy. Saldo wpłat i wypłat wyniosło ok. plus 1,8 mld zł. Po bardzo słabym marcu, gdy bilans sprzedaży był ujemny i sięgał ok. minus 6 mld zł, część klientów wróciła do inwestowania. Do funduszy detalicznych trafiło netto ok. 1,2 mld zł, a do funduszy PPK ponad 0,7 mld zł.

Największym beneficjentem kwietniowego odbicia były fundusze akcyjne. Ich aktywa wzrosły z 49,9 mld zł do 54,2 mld zł, czyli o 8,7 proc. Udział tej grupy w rynku zwiększył się z 11,1 proc. do 11,9 proc.

„To bezpośrednio odzwierciedla rewelacyjne stopy zwrotu. Fundusze akcji globalnych rynków wschodzących zarobiły w kwietniu średnio 12,1 proc., fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych 10,6 proc., akcji amerykańskich 10,5 proc., a akcji azjatyckich bez Japonii 10,2 proc. Polskie akcje również były na plusie, ale ich wyniki były skromniejsze niż w przypadku strategii zagranicznych z większą ekspozycją na technologię oraz półprzewodniki" – napisano.

Na GPW WIG wzrósł w kwietniu o 5 proc., WIG20TR o 4,5 proc., sWIG80TR o 3,7 proc., a mWIG40TR o 6,9 proc. Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek zyskały średnio 6,4 proc., a fundusze akcji polskich uniwersalne 5,6 proc.

Fundusze dłużne z bilansem sprzedaży bliskim zera

Dodano, że interesująca była także struktura sprzedaży. Tym razem liderem nie były fundusze dłużne, które przez wiele miesięcy dominowały w napływach, lecz fundusze akcyjne. Pozyskały one ponad 0,66 mld zł nowego kapitału, z czego ponad dwie trzecie trafiło do strategii inwestujących na rynkach zagranicznych. Fundusze akcji polskich przyciągnęły ok. 0,2 mld zł.

„Fundusze dłużne zakończyły miesiąc z bilansem sprzedaży bliskim zera. Wewnątrz tej grupy widoczne były jednak duże przesunięcia. Fundusze obligacji skarbowych, długo- i krótkoterminowych, pozyskały łącznie ok. 0,64 mld zł, ale fundusze obligacji uniwersalnych i korporacyjnych notowały przewagę wypłat – napisano.

Na koniec kwietnia fundusze dłużne miały 214,8 mld zł aktywów, co stanowiło 47,1 proc. całego rynku. W ujęciu miesięcznym ich aktywa wzrosły jednak tylko o 0,6 proc.

Źródło: PAP, XYZ