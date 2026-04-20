Spotkanie Donalda Tuska z Emmanuelem Macronem. „Europa musi uwierzyć we własne siły"

Premier Donald Tusk spotkał się dziś w Gdańsku z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Francuski przywódca pojawił się bowiem w Polsce, by wziąć udział w I Polsko-Francuskim Szczycie Międzyrządowym z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

– Europa musi uwierzyć we własne siły i własne możliwości, bo nikt za nas tych rzeczy nie zrobi. Jeśli sami nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa, nikt nam tego nie zapewni – mówił szef polskiego rządu. Stwierdził też, że zarówno Polska, jak i Francja nie mają złudzeń, że „świat się zmienił i że Europa potrzebuje maksymalnej jedności w tych trudnych czasach”.

– Przewidywalność, wzajemna lojalność i solidarność to dzisiaj deficytowe towary w światowej polityce, dlatego tak bardzo cenimy to, że polsko-francuska przyjaźń jest trwała i osadzona na prawdziwych fundamentach – dodał.

Dziękował też Francji za szybką reakcję po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną we wrześniu 2025 r. – W tym bardzo niepewnym momencie Francja była jednoznaczna, szybka w swojej reakcji i potwierdziła, że NATO to jest coś bardzo konkretnego, że można liczyć na sojuszników europejskich w takich trudnych chwilach – zauważył.

Zapowiedział też systematyczne ćwiczenia wojskowe „i to w dość dużej skali”. Stwierdził też, że współpraca z Francją jest obiecująca. – Mogę powiedzieć, że nasza współpraca, począwszy od tej nuklearnej, skończywszy na wspólnych ćwiczeniach, (...) to jest współpraca, która nie ma żadnych limitów – powiedział. Jego zdaniem Francja jest bowiem „najbardziej lojalnym partnerem dla Polski”.

Rozmowy dotyczyły nie tylko gospodarki

Rozmowy dotyczyły też gospodarki. – Prezydent Macron wyraził zrozumienie dla polityki „local content”. Chcemy być partnerami, jesteśmy bardzo atrakcyjnym partnerem. Polska jest państwem sukcesu, rozwijamy się najszybciej w Europie. Oczekujemy równej, partnerskiej relacji, jeśli chodzi o wymianę handlową, wzajemne inwestycje, czy to w energetyce, czy przemyśle zbrojeniowym, czy w infrastrukturze – powiedział.

Wyraził również zadowolenie „przede wszystkim z tego, że Francja jest najbardziej lojalnym partnerem dla Polski, jeśli chodzi o ochronę granicy wschodniej i wsparcie dla Ukrainy”. – Co w Polsce traktujemy nie tylko jako wyraz solidarności, ale także obronę naszej granicy i naszego bezpieczeństwa – dodał.

Z kolei Emmanuel Macron stwierdził, że wolność Europy zależy od obrony krajów członkowskich, a relacje Polski i Francji są na historycznym poziomie. Dodał, że oba kraje stają się partnerami w energetyce jądrowej. Francja ma też zaproponować Polsce współpracę w dziedzinie badań, przemysłu i bezpieczeństwa.