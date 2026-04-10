Spotkanie o finansowaniu PGG 20 kwietnia. Związki ostrzegają

Najbliższe rozmowy dotyczące finansowania Polskiej Grupy Górniczej zaplanowano na 20 kwietnia – poinformowało Ministerstwo Energii. Spotkanie ma się odbyć z udziałem kierownictwa Ministerstwa Aktywów Państwowych, po wcześniejszych przesunięciach terminu.

Ministerstwo Energii przekazało w piątek, że kolejne spotkanie w sprawie finansowania PGG odbędzie się 20 kwietnia, a w rozmowach wezmą udział przedstawiciele resortu aktywów państwowych. Wcześniej rząd wyznaczył terminy na 26 marca i 8 kwietnia, jednak ostatnie spotkanie zostało odwołane.

Napięcie wokół sytuacji spółki rośnie. W środę działające w PGG związki zawodowe ogłosiły pogotowie strajkowe, wskazując na brak informacji rządu dotyczących dalszego finansowania działalności spółki w deklarowanych terminach.

Resort energii zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację sektora węgla kamiennego, analizując wyniki finansowe spółek oraz ich zapotrzebowanie na środki publiczne w krótkim i średnim okresie. Podkreślono, że zapewnienie ciągłości funkcjonowania górnictwa pozostaje elementem polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Według przewodniczącego „Solidarności” w PGG Bogusława Hutka sytuacja spółki jest bardzo trudna. Ostrzegł on, że bez szybkich decyzji rządu PGG może upaść w ciągu kilku miesięcy, a dostępne środki finansowe – według związków – wystarczą jedynie do czerwca 2026 r.

Związki przypominają, że finansowanie transformacji sektora przewiduje umowa społeczna z 2021 r., która zakłada wsparcie dla redukcji zdolności produkcyjnych do 2049 r.. Na początku lutego przedstawiciele rządu zapewniali, że środki na działalność PGG będą dostępne.

PGG korzysta z tzw. Nowego Systemu Wsparcia, który przewiduje dotacje do ograniczania wydobycia – częściowo w gotówce, a w dużej mierze poprzez dokapitalizowanie papierami skarbowymi. Na początku 2026 r. spółka dysponowała ok. 400 mln zł gotówki, a także uruchamiała pierwsze środki z tegorocznych dotacji.

Dane finansowe pozostają jednak bardzo słabe. Strata netto PGG za 2025 r. ma wynieść ok. 5 mld zł, przy przychodach ze sprzedaży węgla na poziomie 7,1 mld zł. Spółka wykorzystała przy tym ok. 6 mld zł pomocy publicznej.

Polska Grupa Górnicza to największy producent węgla kamiennego w Polsce i UE, zatrudniający ok. 35 tys. osób w siedmiu kopalniach. W 2025 r. wydobycie wyniosło blisko 16 mln ton, a spółka odpowiada za 48 proc. krajowej produkcji węgla energetycznego. W tym roku planuje ograniczyć zatrudnienie o ok. 5 tys. pracowników.

Źródło: PAP