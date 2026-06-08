Sprzedawał Rosjanom luksusowe samochody. Zapłaci najwyższą możliwą karę

Przedsiębiorca ze Śląska handlował z Rosjanami, sprzedając im luksusowe samochody. Dostał maksymalną karę za naruszenie sankcji na Moskwę – podaje Krajowa Administracja Skarbowa.

177 samochodów i 1 motocykl – tyle pojazdów sprzedał Rosjanom przedsiębiorca ze Śląska od stycznia do końca czerwca 2023 r. Każdy kosztował ponad 50 tys. euro.

Sprzedawane klientom detalicznym maszyny trafiały do Rosji przez Białoruś. Firma zarobiła w ten sposób 19 mln euro.

Teraz jednak zapłaci 20 mln zł za naruszenie unijnych sankcji na Rosję. To najwyższy możliwy wymiar kary. Jak uzasadnia naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach – ze względu na skalę procederu i świadomość przedsiębiorcy, że towar ostatecznie trafia do rosyjskiego klienta.

Nałożone przez Unię Europejską sankcje na Rosję zabraniają sprzedaży i dostawy – a także wywozu – towarów luksusowych dla mieszkańców Rosji, ale też tamtejszych firm i instytucji.