Sprzedawali podrabiane towary podczas streamingu. Wpadli w ręce KAS

Podczas transmisji na żywo w sieci trzy osoby próbowały sprzedawać podrobione towary. Do akcji wkroczyła KAS i policja.

Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz policjanci z radomskiego wydziału walki z przestępczością gospodarczą skontrolowali jedną z posesji w woj. mazowieckim. Znaleźli tam 7 tys. sztuk podrabianej odzieży o wartości 5,3 mln zł. W ręce służb wpadło także urządzenie do przyczepiania logo znanych marek oraz gotówka (29 tys. zł i tysiąc euro).

KAS przyłapała trzy osoby, sprzedające podróbki podczas streamingu. Fot. KAS

Funkcjonariusze KAS zatrzymali w tej sprawie trzy osoby w wieku 24, 30 i 33 lat. Usłyszały one zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi. Nie trafiły jednak do aresztu — zastosowano wobec nich dozór policji oraz poręczenia majątkowe.

