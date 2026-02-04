Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.02.2026
NEWSROOM XYZ
04.02.2026 10:43

Sprzedawali podrabiane towary podczas streamingu. Wpadli w ręce KAS

Podczas transmisji na żywo w sieci trzy osoby próbowały sprzedawać podrobione towary. Do akcji wkroczyła KAS i policja.

Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz policjanci z radomskiego wydziału walki z przestępczością gospodarczą skontrolowali jedną z posesji w woj. mazowieckim. Znaleźli tam 7 tys. sztuk podrabianej odzieży o wartości 5,3 mln zł. W ręce służb wpadło także urządzenie do przyczepiania logo znanych marek oraz gotówka (29 tys. zł i tysiąc euro).

Funkcjonariusz KAS w magazynie podróbek
KAS przyłapała trzy osoby, sprzedające podróbki podczas streamingu. Fot. KAS

Funkcjonariusze KAS zatrzymali w tej sprawie trzy osoby w wieku 24, 30 i 33 lat. Usłyszały one zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi. Nie trafiły jednak do aresztu — zastosowano wobec nich dozór policji oraz poręczenia majątkowe.

Zaakceptuj pliki cookies, żeby obejrzeć wideo.
KAS i CBŚP zatrzymały 10 influencerów i youtuberów
Logo Krajowej Administracji Skarbowej
Krajowa Administracja Skarbowa, KAS. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rekordowo dużo firm prosi rząd o granty na inwestycje. Tymczasem program przestał działać
16 inwestorów – w tym H&M, Pilkington i Cisco – podpisało w ubiegłym roku umowy na rządowe granty, a Polska Agencja Inwestycji i Handlu rekomendowała aż 63 projekty. Od początku roku Polska nie oferuje jednak wsparcia dla nowych inwestycji.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Założyciel zbrojeniowej Czechoslovak Group wchodzi do polskich portów morskich
Czeski inwestor Jaroslav Strnad oraz słowacki fundusz J&T są coraz bliżej przejęcia pakietu akcji OT Logistics. Włączenie największego polskiego operatora portowego do międzynarodowej grupy kapitałowej umożliwiłoby połączenie infrastruktury nad Bałtykiem z portem w Rijece w Chorwacji. Dla polskiej spółki oznaczałoby to szansę na poprawę trudnej sytuacji finansowej.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 3 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Dużo rund, mało wyjść. Polskie fundusze venture capital mają problem z wypłatą zysków inwestorom
Inwestycji i rund finansowania w polskim ekosystemie startupowym nie brakuje, ale prawdziwym testem dla funduszy venture capital są exity. Tych wciąż jest niewiele, co rodzi pytania o realne wypłaty zysków dla inwestorów.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Pełczyńska-Nałęcz przejmuje ster w Polsce 2050. „Umów należy dotrzymywać”
– Jesteśmy w koalicji dla spraw i dla ludzi. Tak długo jak możemy dobre rozwiązania dla ludzi popychać do przodu, jesteśmy w Koalicji 15 Października i mówimy naszym koalicjantom, że jesteśmy gotowi do dialogu i współpracy – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po wygranych wyborach na przewodniczącą Polski 2050. Nowa szefowa partii założonej przez Szymona Hołownię liczy na bliższą współpracę z koalicjantami. Przejmuje partię, która jest w trudnej sytuacji.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
MAP: Europejskie kraje zainteresowane naszymi okrętami
Marynarka Wojenna RP cieszy się z nowych okrętów, a polski przemysł stoczniowy patrzy z nadzieją na Europę. Szczególnie ciepło przygląda się Skandynawii. Plany resortu zdradził wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
03.02.2026