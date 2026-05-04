Sprzedaż artykułów spożywczych w Polsce rosła szybciej niż w pozostałej części Europy. Raport

Europejski handel detaliczny zmaga się z niskim wzrostem sprzedaży artykułów spożywczych. W Polsce jednak wielkość tej sprzedaży rośnie szybciej niż w pozostałych krajach Wspólnoty.

Jak wynika z raportu „The State of Grocery Retail Europe 2026 – Margins under pressure, models in motion", opracowanego przez McKinsey & Company oraz EuroCommerce, w 2025 r. sprzedaż artykułów spożywczych w Europie wzrosła o 3,4 proc. (w 2024 r. wzrost wynosił 2,4 proc.). Sprzedawcy cały czas odczuwają jednak presję na rentowność – 77 proc. liderów rynku wskazuje, że nacisk na koszty i marże to kluczowe wyzwanie.

– Po raz pierwszy od kilku lat obserwujemy, że większość konsumentów ponownie sięga po produkty wyższej jakości. Jednocześnie presja na przedsiębiorstwa wciąż pozostaje wysoka. Wskaźniki kosztowe firm detalicznych z branży spożywczej osiągnęły najwyższe poziomy w historii. Dobrą wiadomością jest jednak to, że istnieje wiele możliwości budowania przewag konkurencyjnych, na przykład przez naprawdę unikalne produkty marek własnych lub wykorzystanie sztucznej inteligencji – mówi Daniel Läubli, starszy partner w McKinsey & Company.

W bieżącym roku autorzy raportu przewidują kilka kluczowych trendów. Po pierwsze spada udział konsumentów aktywnie poszukujących sposobów oszczędzania (z 55 proc. w 2023 r. do 46 proc. w 2026 r.). Spada też udział osób poszukujących promocji (z 44 proc. do 27 proc.). Do tego rośnie udział detalistów spożywczych w segmencie żywności przeznaczonej do natychmiastowej konsumpcji.

Sektor spożywczy stawia na AI

W 2026 r. firmy sektora spożywczego będą wykorzystywać AI jako realną przewagę konkurencyjną. Aż 47 proc. respondentów wskazało użycie sztucznej inteligencji i automatyzację jako najważniejsze priorytety rozwojowe.

Mimo rosnącej świadomości realne tworzenie wartości przez AI jest ograniczone. Tylko trzy proc. liderów uważa, że EBIT wzrośnie dzięki sztucznej inteligencji o więcej niż 5 proc.

– Dla zarządzających firmami z sektora spożywczego obecna stabilizacja nie oznacza ulgi. Zachowania konsumentów pozostają ostrożne i bardzo wrażliwe na zmiany cen. To utrzymuje silną presję na marże i wzmacnia argumenty za budowaniem synergii paneuropejskich oraz dalszym rozwojem marek własnych. Jednocześnie zespoły zarządzające stawiają na inwestycje: intensywność kapitałowa stopniowo rośnie, a wydatki na technologie cyfrowe i sztuczną inteligencję przewyższają tempo wzrostu całej branży. Kluczowym wyzwaniem na 2026 r. jest zapewnienie, aby rosnące inwestycje w AI i technologie przekładały się na konkretne usprawnienia oraz większą odporność biznesu – podkreśla Christel Delberghe, dyrektor generalny EuroCommerce.

Sytuacja sektora spożywczego w Polsce

W 2025 r. w Polsce sprzedaż wzrosła o 5,6 proc. (w porównaniu z europejską średnią w wysokości 3,4 proc.). Realna sprzedaż poszła w górę drugi rok z rzędu, ale w porównaniu do 2019 r. była wyższa jedynie o 0,2 proc.

Przychody sklepów online wzrosły o 11,1 proc. Udział rynkowy tego sektora poszedł więc w górę tak samo jak w 2024 r. Z kolei dyskonty zanotowały spowolniony wzrost przychodów (6,9 proc. w 2025 r., przy wzroście 10 proc. w 2024 r.). Rósł też udział marek własnych z 22,4 proc. do 23,5 proc.

Raport powstał na podstawie rozmów z ponad 35 liderami firm branżowych, a także ankiety przeprowadzonej wśród ponad 15 tys. konsumentów w 14 krajach Europy.