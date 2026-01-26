Sprzedaż detaliczna wzrosła nieznacznie poniżej prognoz

Sprzedaż detaliczna wyrażona w cenach stałych wzrosła w grudniu 2025 r. w tempie 5,3 proc. w relacji rocznej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to wskaźnik nieznacznie niższy od rynkowych prognoz. Konsensus spodziewał się odczytu na poziomie 5,5 proc.

W porównaniu do listopada w grudniu wydatki konsumentów wzrosły w tempie 12,5 proc. Z kolei w całym 2025 r. dynamika sprzedaży detalicznej wzrosła o 4,3 proc. rdr.

Patrząc na poszczególne kategorie, to najszybsze roczne tempo wzrostu wydatków GUS odnotował w przypadku mebli oraz produktów rtv i agd. W skali roku dynamika przyspieszyła o 19,8 proc. Drugi z kolei odczyt należał do pojazdów samochodowych i motocykli (13,1 proc.).

Warte odnotowania są również miesięczne wzrosty w przypadku prasy i książek oraz żywności i napojów. Sprzedaż pierwszej z wymienionych kategorii przyspieszyła w grudniu o 49,4 proc., drugiej natomiast o 19,6 proc. Widoczny jest tu efekt świąt Bożego Narodzenia.

