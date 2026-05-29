Stan upraw rolnych i ogrodniczych. Wiosenne przymrozki przyniosły znaczące uszkodzenia

Wiosenne przymrozki spowodowały znaczące uszkodzenia kwiatów oraz związków owoców – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, który zbadał stan upraw rolnych i ogrodniczych. Straty są odczuwalne także w uprawach rolnych.

„Przebieg warunków pogodowych w okresie wiosny był na ogół niekorzystny dla wzrostu i rozwoju roślin” – oceniają eksperci GUS.

Jak tłumaczą, mimo znacznych mrozów zima nie była tak ostra dla roślin sadowniczych, jednak silne przymrozki w kwietniu spowodowały wyraźne straty. Ich skala była jednak nierównomierna i zależała od regionu.

„W wielu rejonach kraju odnotowano znaczące uszkodzenia kwiatów oraz zawiązków owoców, zarówno na plantacjach drzew, jak i krzewów owocowych. Istotnym czynnikiem osłabiającym kondycję drzew w okresie wiosny był również pogłębiający się niedobór opadów deszczu, prowadzący do znacznego przesuszenia gleby” – czytamy.

W marcu średnia temperatura powietrza była o ponad 3 stopnie wyższa od normy. W kwietniu z kolei spadła o stopień poniżej normy.

Na początku maja sadownicy alarmowali, że lokalnie straty mogą sięgać nawet od 90 do 100 proc. upraw.

Straty były odczuwalne także w uprawach rolnych. Dla mieszanek zbożowych i jęczmienia sięgają 1 proc. i są wyższe niż rok wcześniej.

Po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku strat powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowym sięga 5,6 mln ha i jest o prawie 3 proc. większa niż w 2025 r. Za około 4,5 mln ha odpowiadają zboża ozime, a za resztę – zboża jare.

Źródło: GUS, XYZ