Stany Zjednoczone i Brazylia zacieśniają więzi gospodarcze po chłodnym okresie

Brazylia i USA chcą pogłębić współpracę gospodarczą i wymianę handlową po okresie ochłodzenia relacji. W 2025 r. Waszyngton podniósł do 50 proc. cła na import brazylijskich towarów.

Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio i jego brazylijski odpowiednik Mauro Vieira odbyli w sobotę rozmowę telefoniczną. Rząd Brazylii poinformował, że w jej trakcie omówili obniżenie amerykańskich ceł na brazylijskie produkty.

Brazylijskie media informują, że wstępne decyzje mają zapaść jeszcze przed wizytą prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silvy w Waszyngtonie. Jej termin ma zostać ustalony w najbliższym czasie.

W sobotę brazylijskie władze poinformowały też o czwartkowym spotkaniu kierownictwa brazylijskiej policji z wicedyrektorem CIA Michaelem Ellisem. Ma to świadczyć o pozytywnym zwrocie w relacjach między krajami.

Niedawno prezydent Brazylii zapewniał, że stosunki z Waszyngtonem „w najbliższym czasie ulegną normalizacji i doprowadzimy do tego, że gospodarki [obu krajów - przyp. red.] będą znowu rosły, ponieważ tego oczekuje od nas społeczeństwo”.

Źrodło: PAP