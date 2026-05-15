Stany Zjednoczone ogłaszają przedłużenie rozejmu Izrael–Liban

Izrael i Liban zgodziły się przedłużyć zawieszenie broni o kolejne 45 dni – przekazał Departament Stanu USA. To efekt trzeciej rundy negocjacji, która trwa w Waszyngtonie.

– Zawieszenie broni zostanie przedłużone o 45 dni, aby umożliwić osiągnięcie dalszych postępów – powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Tommy Piggott, cytowany przez Reutersa.

Rozejm pomiędzy Libanem a Izraelem obowiązuje od 16 kwietnia. Pierwotnie miał trwać 10 dni, jednak 24 kwietnia prezydent USA Donald Trump ogłosił przedłużenie zawieszenia broni o 3 tygodnie.

Mimo to niemal codziennie dochodzi do walk pomiędzy izraelską armią a proirańską organizacją terrorystyczną Hezbollah. Według danych Libanu w izraelskich atakach od początku wojny zginęło ponad 2,8 tys. osób. Z kolei Jerozolima podała, że po jej stronie straty to kilkunastu żołnierzy i jeden cywil pracujący dla wojska.

Od czwartku w Waszyngtonie przedstawiciele obu państw prowadzą trzecią rundę negocjacji. Amerykańska administracja zapewnia, że chce doprowadzić do trwałego pokoju między oboma państwami.

Obecny konflikt Izraela i Libanu to efekt trwającej od 28 lutego wojny na Bliskim Wschodzie. Hezbollah opowiedział się bowiem po stronie Iranu, atakując Izrael. W odpowiedzi Jerozolima zarządziła ataki na cele w Libanie oraz zajęcie terytoriów w południowym Libanie, celem – jak zapewnia – ochrony ludności północnego Izraela. Ma tam powstać strefa buforowa, czemu sprzeciwiają się władze Libanu, ale też Hezbollah. Libański rząd chciał rozbrojenia Hezbollahu, jednak jest zbyt słaby, by do tego doprowadzić.

