15.05.2026 20:59

Stany Zjednoczone ogłaszają przedłużenie rozejmu Izrael–Liban

Izrael i Liban zgodziły się przedłużyć zawieszenie broni o kolejne 45 dni – przekazał Departament Stanu USA. To efekt trzeciej rundy negocjacji, która trwa w Waszyngtonie.

Zawieszenie broni zostanie przedłużone o 45 dni, aby umożliwić osiągnięcie dalszych postępów – powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Tommy Piggott, cytowany przez Reutersa.

Rozejm pomiędzy Libanem a Izraelem obowiązuje od 16 kwietnia. Pierwotnie miał trwać 10 dni, jednak 24 kwietnia prezydent USA Donald Trump ogłosił przedłużenie zawieszenia broni o 3 tygodnie.

Mimo to niemal codziennie dochodzi do walk pomiędzy izraelską armią a proirańską organizacją terrorystyczną Hezbollah. Według danych Libanu w izraelskich atakach od początku wojny zginęło ponad 2,8 tys. osób. Z kolei Jerozolima podała, że po jej stronie straty to kilkunastu żołnierzy i jeden cywil pracujący dla wojska.

Od czwartku w Waszyngtonie przedstawiciele obu państw prowadzą trzecią rundę negocjacji. Amerykańska administracja zapewnia, że chce doprowadzić do trwałego pokoju między oboma państwami.

Obecny konflikt Izraela i Libanu to efekt trwającej od 28 lutego wojny na Bliskim Wschodzie. Hezbollah opowiedział się bowiem po stronie Iranu, atakując Izrael. W odpowiedzi Jerozolima zarządziła ataki na cele w Libanie oraz zajęcie terytoriów w południowym Libanie, celem – jak zapewnia – ochrony ludności północnego Izraela. Ma tam powstać strefa buforowa, czemu sprzeciwiają się władze Libanu, ale też Hezbollah. Libański rząd chciał rozbrojenia Hezbollahu, jednak jest zbyt słaby, by do tego doprowadzić.

Źródło: PAP, XYZ, Reuters

Rozejm pomiędzy Libanem a Izraelem obowiązuje od 16 kwietnia i ma potrwać jeszcze 45 dni.
