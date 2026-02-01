Stawki dla dużych pojazdów i autobusów na płatnych drogach wzrosły o 40 proc. Sieć większa o 645 km

Od niedzieli sieć dróg krajowych z elektronicznym poborem opłat jest większa o 645 km. Oznacza to, że opłaty będą pobierane na prawie 5,9 tys. km dróg. Stawki za przejazd dla dużych pojazdów i autobusów wzrosły o 40–42 proc.

Nowe trasy objęte opłatami to fragment autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami, odcinki wielu dróg ekspresowych, a także części kilku dróg krajowych.

Stawki dla pojazdów o masie większej niż 3,5 t i autobusów za przejazd na tych odcinkach wzrosły o 40–42 proc. Wpływy z poboru opłat w systemie e-TOLL mają wynieść w 2026 r. prawie 6,6 mld zł. W uzasadnieniu rozporządzenia zmieniającego stawki napisano, że głównymi celami są zwiększenie przychodów Krajowego Funduszu Drogowego, by zapewnić utrzymanie dróg, oraz urealnienie i dostosowanie stawek do standardów europejskich.

Źrodło: PAP