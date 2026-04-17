Stock Polska szuka nowego szefa. Marek Sypek żegna się ze stanowiskiem

Marek Sypek po dziesięciu latach przestanie pełnić funkcję dyrektora zarządzającego Stock Polska. Firma rozpoczęła proces wyboru nowego dyrektora – podała spółka.

Do czasu zakończenia rekrutacji bieżący nadzór nad działalnością spółki będzie sprawowany bezpośrednio przez Stevena Libermanna, dyrektora generalnego grupy Stock Spirits.

– Marek Sypek przez ostatnie dziesięć lat odegrał bardzo ważną rolę w rozwoju naszej organizacji. To był czas dużego zaangażowania, odpowiedzialności i troski zarówno o biznes, jak i o ludzi. W imieniu całej firmy chcielibyśmy podziękować mu za wszystkie lata pracy, energię i realny wpływ na rozwój organizacji. Jego wkład miał istotne znaczenie dla miejsca, w którym firma znajduje się dzisiaj – wskazał cytowany w komunikacie spółki Steven Libermann.

– Dziękuję Stock Spirits za dziesięć lat doświadczeń i budowanie silnej marki na polskim rynku. Było to bardzo ciekawe zawodowe wyzwanie. Cieszę się, że mogłem być częścią zespołu, który realizował ambitne cele i z zaangażowaniem rozwijał firmę. To był czas ważnych decyzji, projektów i współpracy z wyjątkowymi ludźmi. Czas na nowe wyzwania zawodowe – wskazał z kolei Marek Sypek.

Spółka podała także, że realizuje swoją strategię zgodnie z planem, a Polska pozostaje jednym z kluczowych rynków dla grupy. „Priorytety biznesowe pozostają niezmienne, a firma kontynuuje realizację zaplanowanych działań i inwestycji" – podaje spółka.

Stock Polska jest drugim największym producentem alkoholu w Polsce. Stock Spirits od 2021 r. znajduje się w portfolio firmy private equity CVC.