Stopa bezrobocia w grudniu 2025 r. wyniosła 5,7 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2025 r. wyniosła 5,7 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacowało, że stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 5,7 proc.

Jak poinformował GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 887,9 tys., wobec 873,6 tys. w listopadzie.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych sięgnęła 93,6 tys., wobec 93,0 tys. miesiąc wcześniej.

Źródło: PAP