Stopa bezrobocia w kwietniu nieznacznie spadła

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 6 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek względem marca o 0,1 p.p., choć w skali roku wskaźnik wzrósł o 0,8 p.p.

Analizując sytuację poszczególnych regionów, można zauważyć, że najwyższa stopa bezrobocia została w ubiegłym miesiącu odnotowana w woj. warmińsko-mazurskim i wyniosła 9,7 proc. Drugi co do wielkości wskaźnik GUS zarejestrował w woj. podkarpackim (9,3 proc.), tuż za nim znalazło się woj. lubelskie (8,4 proc.).

Najniższy odsetek osób bezrobotnych urząd odnotował natomiast w woj. wielkopolskim (3,8 proc.), następnie w woj. mazowieckim (4,5 proc.) oraz śląskim (4,9 proc.).

Na koniec kwietnia b.r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,3 tys. bezrobotnych. W skali miesiąca oznacza to spadek o 1,6 proc., jednak w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2025 r. daje to wzrost o 16,4 proc.

Zdecydowana większość osób bezrobotnych nie miała prawa do zasiłku – mowa tu o 86,9 proc. Łącznie osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia stanowiły 47,5 proc., co oznacza spadek o 0,6 p.p. licząc rok do roku.

GUS odnotował także spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, czyli wśród firm zatrudniających co najmniej 9 osób. Na koniec kwietnia b.r. stan pracujących wynosił 6,386 mln etatów. Jest to liczba niższa od stanu sprzed roku o 0,9 proc.