Stopa bezrobocia wzrosła w lutym do 6,1 proc.

Stopa bezrobocia wyniosła w lutym około 6,1 proc. – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to wzrost w stosunku do styczniowego odczytu.

W styczniu stopa bezrobocia wynosiła 6 proc. – o 0,1 pkt proc. mniej. W grudniu było to z kolei 5,7 proc.

Z kolei według danych liczonych metodologią Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2025 r. wyniosła 3,2 proc. Był to 2. najlepszy wynik w Unii Europejskiej, zaraz po Czechach (3,1 proc.) i na równi z Maltą. Średnia dla krajów członkowskich to 5,9 proc.

Według ministerstwa „wraz z wiosennym ożywieniem w budownictwie i usługach oraz wzrostem aktywności rekrutacyjnej firm można oczekiwać stopniowego odwrócenia sezonowego trendu wzrostu bezrobocia”.

