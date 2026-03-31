Strabag zbuduje trzeci odcinek poszerzonej A2 między Łodzią a Warszawą

GDDKiA zdecydowała, że to Strabag zbuduje dodatkowy pas A2 na odcinku od Łyszkowic do granicy woj. mazowieckiego. Przebudowa odcinka o długości prawie 22 km będzie kosztować 321,4 mln zł.

Strabag wygrał też wcześniej przetargi na rozszerzenie A2 na obu odcinkach w województwie mazowieckim. GDDKiA ogłosiła tylko przetarg na ostatni odcinek od węzła Łódź Północ do Łyszkowic. Do przetargu stanęło pięć firm, które zaoferowały ceny od 374 do 512,2 mln zł (budżet to 536 mln). Ocena ofert potrwa do końca kwietnia.

Jak tłumaczy rządowa agencja, oferta firmy zmieściła się w budżecie, dostała najwyższą liczbę punktów i spełniła kryteria formalne. „Podobnie jak w poprzednich rozstrzygnięciach, wykonawcy uczestniczący w postępowaniu mają 10 dni na ewentualne złożenie odwołań. Jeżeli te nie wpłyną, to niezwłocznie dokumentacja zostanie przekazana do standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Umowa na dwa pierwsze odcinki od Konotopy do granicy województwa łódzkiego będzie podpisana na przełomie maja i kwietnia. Koszt przebudowy trasy o długości 43 km wyniesie 601,6 mln zł. Cała inwestycja kosztować będzie ok. 2 mld zł, a łączna długość prac to 92 km, z czego 89 km to budowa nowych pasów. Pozostałe 3 km to prace przy węźle w Łodzi, jak wymiana nawierzchni i modernizacja oświetlenia.

Przebudowa obejmuje dobudowanie trzeciego pasa ruchu na odcinku Łódź Północ – Pruszków i czwartego pasa od Pruszkowa do Konotopy. Większość prac ma zakończyć się w 2027 r., a całość przebudowy ma potrwać do 2028 r. Wykonawcy mają zapewnić ruch na trasie podczas budowy.

A2 na odcinku Łódź – Warszawa to jedna z najbardziej ruchliwych dróg w Polsce. Liczba pojazdów wynosi tam 100 tys. na dobę. Ruch zaś będzie rósł, zwłaszcza, że A2 ma ułatwić dojazd do Portu Polska (dawniej CPK).