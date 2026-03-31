Strabag zbuduje trzeci odcinek poszerzonej A2 między Łodzią a Warszawą

GDDKiA zdecydowała, że to Strabag zbuduje dodatkowy pas A2 na odcinku od Łyszkowic do granicy woj. mazowieckiego. Przebudowa odcinka o długości prawie 22 km będzie kosztować 321,4 mln zł.

Strabag wygrał też wcześniej przetargi na rozszerzenie A2 na obu odcinkach w województwie mazowieckim. GDDKiA ogłosiła tylko przetarg na ostatni odcinek od węzła Łódź Północ do Łyszkowic. Do przetargu stanęło pięć firm, które zaoferowały ceny od 374 do 512,2 mln zł (budżet to 536 mln). Ocena ofert potrwa do końca kwietnia.

Jak tłumaczy rządowa agencja, oferta firmy zmieściła się w budżecie, dostała najwyższą liczbę punktów i spełniła kryteria formalne. „Podobnie jak w poprzednich rozstrzygnięciach, wykonawcy uczestniczący w postępowaniu mają 10 dni na ewentualne złożenie odwołań. Jeżeli te nie wpłyną, to niezwłocznie dokumentacja zostanie przekazana do standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Umowa na dwa pierwsze odcinki od Konotopy do granicy województwa łódzkiego będzie podpisana na przełomie maja i kwietnia. Koszt przebudowy trasy o długości 43 km wyniesie 601,6 mln zł. Cała inwestycja kosztować będzie ok. 2 mld zł, a łączna długość prac to 92 km, z czego 89 km to budowa nowych pasów. Pozostałe 3 km to prace przy węźle w Łodzi, jak wymiana nawierzchni i modernizacja oświetlenia.

Przebudowa obejmuje dobudowanie trzeciego pasa ruchu na odcinku Łódź Północ – Pruszków i czwartego pasa od Pruszkowa do Konotopy. Większość prac ma zakończyć się w 2027 r., a całość przebudowy ma potrwać do 2028 r. Wykonawcy mają zapewnić ruch na trasie podczas budowy.

A2 na odcinku Łódź – Warszawa to jedna z najbardziej ruchliwych dróg w Polsce. Liczba pojazdów wynosi tam 100 tys. na dobę. Ruch zaś będzie rósł, zwłaszcza, że A2 ma ułatwić dojazd do Portu Polska (dawniej CPK).

GDDKiA planuje wydać 12 mld zł na budowę dróg w 2026
Strabag zbuduje trzeci odcinek poszerzanej A2. Fot. PAP/Leszek Szymański
Niespodziewane zmiany u Świadków Jehowy. Dlaczego łagodzą zakaz transfuzji krwi?
Zakaz przetaczania krwi od dekad jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad dotyczących życia i śmierci Świadków Jehowy. Przez lata był on raczej zaostrzany niż łagodzony. Dlatego najnowsza, ogłoszona właśnie przez kierownictwo organizacji liberalizacja może zaskakiwać nawet samych wyznawców. Co mogło stać za tą decyzją?
29.03.2026
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Rusza obniżka cen na stacjach paliw. Interwencja rządu może jednak nie uchronić kierowców
Od wtorku ceny na stacjach benzynowych wyraźnie spadły, ale przyszłość jest bardzo niepewna. – Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie trwał, to ceny ropy i paliw na świecie będą rosły. Możemy wrócić do stawek sprzed interwencji rządu – ostrzega Dawid Czopek z Polaris FIZ.
31.03.2026
Zastrzyk pieniędzy dla wojskowego zakładu. Inwestycje, wzrost zatrudnienia i ważna produkcja
Duże środki finansowe popłyną do Wojskowych Zakładów Elektronicznych w podwarszawskiej Zielonce. Dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i wojsk rakietowych to bardzo dobra wiadomość. Ale także dla przedsiębiorców.
30.03.2026
Ekspansja na trudny rynek. Jak budować biznes w Angoli?
Angola przyciąga skalą zasobów i rosnącą gospodarką, ale wciąż pozostaje rynkiem wymagającym cierpliwości, kapitału i wieloletniej obecności. Polskie doświadczenia pokazują, że sukces nie wynika z jednorazowej ekspansji, lecz z konsekwentnego budowania relacji i dostosowania do lokalnych realiów.
31.03.2026
Rekordowe zyski PZU i Warty, OC znów nad kreską. 8 wykresów, które pokazują kondycję ubezpieczycieli
Polski sektor ubezpieczeń zamknął 2025 r. z rekordowym zyskiem i dodatnim wynikiem we wszystkich liniach biznesowych. Wyniki wyglądają imponująco, ale widać rosnące napięcia – zwłaszcza w OC komunikacyjnym i przyszłych przychodach inwestycyjnych. Warta i Uniqa agresywnie rosną, podczas gdy PZU dopiero się rozpędza, a Allianz mówi „nie” wzrostom za wszelką cenę.
30.03.2026