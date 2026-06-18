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18.06.2026 18:41

Surowa kara od KNF dla mBanku. „Dopuścił do współpracy z nieuprawnionymi osobami"

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na mBank cztery kary pieniężne w łącznej wysokości ok. 15 mln zł – poinformowała Komisja w czwartkowym komunikacie. Według KNF bank naruszył istotne regulacje dotyczące obowiązków z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

"mBank naruszył regulacje dotyczące rzetelnego i profesjonalnego prowadzenia działalności, które odnoszą się do obowiązków związanych z bezpieczeństwem prowadzenia działalności i dbałością o interesy uczestników rynku – klientów" – napisała KNF.

Podano, że mBank dopuścił do współpracy z nieuprawnionymi osobami trzecimi w ramach obsługi klientów. Nie weryfikował zakresu umocowania osób, z którymi kontaktowali się jego pracownicy i którym przekazywali informacje dotyczące klientów, negocjując z nimi warunki transakcji skarbowych klientów.

"We wskazanym okresie mBank nie podejmował działań, aby uregulować zasady współpracy z takimi podmiotami. Doszło do sytuacji, które mogły generować ryzyka, w szczególności ujawniania osobom nieuprawnionym informacji objętych tajemnicą bankową czy też w związku z ograniczoną możliwością sprawowania kontroli i nadzoru nad działaniami osób, które brały udział w procesie obsługi klientów mBanku" – napisano w komunikacie.

"Podmioty rynku finansowego, będące instytucjami zaufania publicznego, muszą przestrzegać rygorów w zakresie zasad prowadzenia działalności, w tym należytego wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa" – dodano.

Bank otrzymał kary m.in. za działanie nierzetelne z uwagi na niekwalifikowanie transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe jako instrumentu finansowego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2024 r., za brak zapewnienia realizacji celu systemu kontroli wewnętrznej w zakresie zgodności działania mBanku z przepisami prawa w okresie od 1 lutego 2017 r. do 21 października 2018 r. oraz za brak zapewnienia skutecznych mechanizmów kontroli wewnętrznej w okresie od 22 października 2018 r. do 17 sierpnia 2022 r.

Decyzja KNF nie jest prawomocna. mBank może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

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Źródło: PAP

Logo mBanku
Logo mBanku. Fot. PAP/Albert Zawada

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