JSW widzi ryzyko utraty płynności, jeśli nie otrzyma pożyczki z ARP

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) widzi ryzyko utraty płynności w sierpniu, jeśli nie otrzyma pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) – podała spółka w raporcie rocznym.

„W wyniku analizy scenariuszowej JSW identyfikuje, przy braku realizacji pożyczki z ARP oraz przy zwiększeniu poziomu zobowiązań handlowych do wysokości dopuszczalnych przepisami prawa, ryzyko utraty płynności przez JSW w sierpniu 2026 r." – podała spółka w raporcie.

W raporcie zaznaczono, że JSW dysponuje informacją z Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) oraz Ministerstwa Energii „skierowaną do instytucji finansowych oraz ARP w zakresie podjętych przez jednostki administracji państwowej działań mających na celu zapewnienie kontynuacji działalności JSW jako jednostki o dużym znaczeniu gospodarczym dla UE".

Nowelizacja ustawy umożliwiająca ARP udzielenie pożyczki spółce czeka na podpis prezydenta. JSW liczy, że środki z pożyczki mogłyby do niej wpłynąć w maju i czerwcu.

„Spółka uzyskała potwierdzenie ze strony MAP co do działań (...) mających na celu udzielenie pożyczki przez ARP. Założono zawarcie umowy pożyczki w maju 2026 r. i uruchomienie przepływów pieniężnych na obsługę zobowiązań JSW w maju i czerwcu 2026 r." – podała JSW w raporcie.

Plan naprawczy dla spółki z dnia 8 grudnia 2025 r. zakładał uruchomienie w 2026 r. pożyczki ze źródeł zewnętrznych w kwocie 2,9 mld zł z Funduszu Reprywatyzacji. „Z uwagi na obiektywne okoliczności w aktualizacji planu dokonano zmiany tego instrumentu na pożyczkę ARP w kwocie 2 mld zł" – podała JSW w raporcie.

JSW miała w 2025 r. ponad 6 mld zł straty netto

W raporcie rocznym grupa podała, że w 2025 r. zanotowała 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

W 2024 r. spółka miała 7,28 mld zł straty netto i 6,5 mld zł straty EBITDA.

Na wyniki za 2025 r. wpływ miało ujęcie odpisu aktualizującego wartość niefinansowych aktywów trwałych w łącznej wysokości 3,17 mld zł. Strata EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła w 2025 r. blisko 1,7 mld zł wobec 396 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody wyniosły 9,41 mld zł wobec 11,33 mld zł w 2024 r.

„Osiągnięte przez grupę kapitałową JSW wyniki odzwierciedlają trudne otoczenie rynkowe, bezpośrednio związane ze spadkiem cen surowców oraz presją kosztową" – napisał w liście do akcjonariuszy Bogusław Oleksy, pełniący obowiązki prezesa JSW.

Dzień przed publikacją wyników zarząd JSW zawnioskował do walnego zgromadzenia spółki o pokrycie 5,059 mld zł straty netto za 2025 r. w całości z kapitału zapasowego – podała w środę spółka w raporcie bieżącym.

Wniosek zarządu został skierowany do rady nadzorczej JSW w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję podejmie walne zgromadzenie spółki – dodano w raporcie.

Źródło: PAP