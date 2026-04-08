Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.04.2026
NEWSROOM XYZ
08.04.2026 08:17

Światowy handel wzrósł. Kluczowe relacje państw globalnego południa

Agenda ONZ ds. handlu i rozwoju UN Trade& Development ocenia, że światowy handel towarami i usługami wzrósł w 2025 o 7,5 proc. "Globalny handel wzrósł o 2,5 bln dolarów w 2025 roku, zwiększając się do rekordowego poziomu 35 bln dolarów" – napisano w raporcie podsumowującym ubiegły rok.

Handel towarami napędzał większość ekspansji, rosnąc o ok. 7 proc. Z kolei handel usługami wzrósł o blisko 8 proc.

"Wzrost handlu był powszechny, ale silniejszy w rozwijających się gospodarkach Azji Wschodniej i Afryki. Handel Południe-Południe przewyższył średnią światową, rosnąc o około 9 proc. i podkreślając rosnącą rolę gospodarek rozwijających się w handlu światowym" – napisano w raporcie.

Agenda ONZ ocenia, że wstępne dane z głównych gospodarek i kluczowe wskaźniki wskazują na kontynuację ekspansji w handlu towarami. Autorzy badania zauważają jednak czynniki mogące zaburzyć ten trend.

"Oczekuje się, że wzrost globalnego handlu spowolni w dalszej części 2026 roku, obciążony utrzymującymi się napięciami handlowymi i rosnącymi kosztami handlu. Trwający konflikt na Bliskim Wschodzie i zakłócenia w żegludze w cieśninie Ormuz prawdopodobnie nasilą presję inflacyjną na i tak już nadwyrężoną gospodarkę globalną, zmagającą się z napięciami geopolitycznymi, zmianami polityki i ograniczoną przestrzenią fiskalną" – napisano.

W styczniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił prognozy, podnoszący szacunkowe tempo wzrostu światowego PKB do 3,3 proc. w bieżącym roku, co oznaczałoby utrzymanie dynamiki z 2025 r. W 2027 r. globalny rozwój gospodarczy ma nieznacznie wyhamować do 3,2 proc.

Źródło: PAP/XYZ

Kontenerowiec na oceanie
Kategorie artykułu: Polityka
Kategorie artykułu: Biznes
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Kategorie artykułu: Polityka Świat
