System kaucyjny przyspiesza. MKiŚ szacuje, że miesięcznie liczba zbieranych opakowań wyniesie 500 mln

Od początku funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce zebranych zostało 520 mln opakowań – poinformowała w poniedziałek wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. Dodała, że liczba zbieranych puszek i butelek rośnie. Według ministerstwa zbieranych w przyszłości ma być pół miliarda opakowań miesięcznie.

Jak wskazała Sowińska podczas poniedziałkowej konferencji, do połowy marca br. za pośrednictwem systemu kaucyjnego zebrano ok. 300 mln opakowań. W ciągu ostatnich dwóch tygodni marca zebranych zostało ponad 200 mln sztuk - dodała.

Podkreśliła, że system kaucyjny działa w pełni od ponad trzech miesięcy i realnie wpływa na poziomy recyklingu. Dodała, że resort klimatu spodziewa się, iż liczba zbieranych butelek i puszek będzie rosła i osiągnie poziom 0,5 mld miesięcznie.

Wiceministra wskazała, że punktów zbiórki - w których można zostawić opakowania kaucyjne - jest coraz więcej. Poinformowała, że do tej pory powstało ich 52 tys., z czego 9,5 tys. to tzw. butelkomaty. Ok. 24 tys. punktów zbiórki prowadzą małe sklepy, które - zgodnie z ustawą - mogą przystępować do zbiórki opakowań kaucyjnych dobrowolnie.

Wiceszefowa resortu klimatu dodała, że – wedle szacunków - 78 proc., czyli 404 mln opakowań jest zbieranych za pośrednictwem automatów.

W Polsce do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce - dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

Źródło: PAP