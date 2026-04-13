13.04.2026 11:46

System kaucyjny przyspiesza. MKiŚ szacuje, że miesięcznie liczba zbieranych opakowań wyniesie 500 mln

Od początku funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce zebranych zostało 520 mln opakowań – poinformowała w poniedziałek wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. Dodała, że liczba zbieranych puszek i butelek rośnie. Według ministerstwa zbieranych w przyszłości ma być pół miliarda opakowań miesięcznie.

Jak wskazała Sowińska podczas poniedziałkowej konferencji, do połowy marca br. za pośrednictwem systemu kaucyjnego zebrano ok. 300 mln opakowań. W ciągu ostatnich dwóch tygodni marca zebranych zostało ponad 200 mln sztuk - dodała.

Podkreśliła, że system kaucyjny działa w pełni od ponad trzech miesięcy i realnie wpływa na poziomy recyklingu. Dodała, że resort klimatu spodziewa się, iż liczba zbieranych butelek i puszek będzie rosła i osiągnie poziom 0,5 mld miesięcznie.

Wiceministra wskazała, że punktów zbiórki - w których można zostawić opakowania kaucyjne - jest coraz więcej. Poinformowała, że do tej pory powstało ich 52 tys., z czego 9,5 tys. to tzw. butelkomaty. Ok. 24 tys. punktów zbiórki prowadzą małe sklepy, które - zgodnie z ustawą - mogą przystępować do zbiórki opakowań kaucyjnych dobrowolnie.

Wiceszefowa resortu klimatu dodała, że – wedle szacunków - 78 proc., czyli 404 mln opakowań jest zbieranych za pośrednictwem automatów.

W Polsce do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce - dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

Źródło: PAP

Wszystko co musisz wiedzieć o systemie kaucyjnym
Od startu systemu kaucyjnego zwrócono w ten sposób 520 mln opakowań, według MKiŚ taka liczba ma być docelowo miesięczną normą.
Od startu systemu kaucyjnego zwrócono w ten sposób 520 mln opakowań, według MKiŚ taka liczba ma być docelowo miesięczną normą. fot. gettyimages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Titanic i gladiatorzy w Metaverse. Wyjątkowa wystawa w Fabryce Norblina
Od 10 kwietnia w Art Box Metaverse w warszawskiej Fabryce Norblina można zobaczyć dwie nowe wirtualne wystawy „Titanic – echa przeszłości” oraz „Gladiator – legendarna arena”. Dzięki nowej…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Nie tylko PKB. Czy zbliżamy się do krajów UE pod względem długości życia? 7 wykresów
PKB na mieszkańca dobrze opisuje poziom dobrobytu, ale nie mówi wszystkiego. Jednym z kluczowych parametrów jest zdrowie mierzone zarówno długością życia, jak i subiektywną oceną jego jakości. Polska…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Orbán nie ma już kasy, Magyar obiecuje miliardy z UE. W kampanii Zełenski przejął rolę Sorosa
Węgry potrzebują miliardów zamrożonych w UE, bo gospodarka po 16 latach rządów Viktora Orbána jest w opłakanym stanie, na skraju recesji. Władimir Putin i Donald Trump popierają tego samego kandydata.
10.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
Arnold Schwarzenegger: historia człowieka, który zawsze wraca
Nie ma planu B i z wytrwałości uczynił swoją dewizę. Z siłowni do Hollywood, z planu filmowego do gabinetu gubernatora, z politycznego szczytu w sam środek osobistego kryzysu. Arnold Schwarzenegger…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Bruksela zmienia zasady ratowania banków. Samorządy dostaną lepszą ochronę
Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące ratowania banków w kryzysie. Zmiany mają ułatwić wsparcie mniejszych instytucji i lepiej chronić samorządy, a Związek Banków Polskich chwali się, że…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste Świat
Amerykańska giełda nadal daje zarobić. Pięć strategii, które sprawdzają się w tym roku
Główny indeks akcji S&P 500 jest na minusie, a inwestorzy żyją w strachu przed geopolityką. Nie oznacza to jednak, że na amerykańskiej giełdzie nie da się zarobić. Są tam nie tylko spółki, ale całe…
13.04.2026