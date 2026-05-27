Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.05.2026
NEWSROOM XYZ
27.05.2026 10:44

Sytuacja gospodarstw domowych poprawiła się, choć nie u wszystkich

Dochód rozporządzalny przeciętnego gospodarstwa domowego w 2025 r. wyniósł 3500 zł – informuje Główny Urząd Statystyczny. W ciągu roku kwota ta wzrosła nominalnie o 10,5 proc., a realnie – czyli po odliczeniu inflacji – o 6,7 proc.

Przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych wzrosły natomiast do 2015 zł, czyli nominalnie o 7,3 proc., a realnie o 3,6 proc. W porównaniu do 2024 r. udział wydatków w dochodach zmalał z 59,3 proc. do 57,6 proc., osiągając najniższy poziom od co najmniej 2012 r., czyli od momentu zbierania przez GUS danych w obecnej formie.

Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych GUS odnotował wśród osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym – mowa tu o 4198 zł. Przedstawiciele tej samej grupy mieli również najwyższe miesięczne wydatki przypadające na osobę – przeciętnie 2270 zł. Są to wartości wyższe od średniej o kolejno 19,7 proc. oraz 14,5 proc.

Najniższy budżet do dyspozycji miały gospodarstwa domowe rencistów. W ich przypadku miesięczny dochód rozporządzalny wyniósł 2541 zł i był niższy od średniej o 27,4 proc. Natomiast wydatki – które wyniosły 1832 zł – w porównaniu do dochodu stanowiły 72,1 proc., czyli najwięcej w porównaniu do reszty gospodarstw domowych.

Z kolei najniższe wydatki na osobę przypadły na gospodarstwa domowe rolników – 1359 zł, czyli o 32,6 proc. mniej niż wynosi średnia. Sytuacja rolników poprawiła się w skali roku w największym stopniu, bo udział wydatków względem dochodów u przedstawicieli tej grupy zmalał o 6,9 pkt proc. – najwięcej w całym badaniu. Dochód, jakim dysponowali, był nieznacznie niższy niż w przypadku prowadzących firmy i wyniósł 4159 zł.

Nieznacznemu pogorszeniu uległa sytuacja emerytów, w przypadku których udział średnich wydatków w dochodach wzrósł o 0,4 pkt proc., do 65,7 proc. Gospodarstwa domowe w tej grupie dysponowały miesięczną kwotą 3260 zł na osobę, przy zobowiązaniach rzędu 2140 zł.

Przeczytaj również: Cicha rewolucja na rynku pracy w Polsce. I nie chodzi tu o AI

Gospodarstwa domowe pracowników dysponowały bardzo zbliżonym budżetem wskazanym jako średnia. Miesięcznie bowiem ich dochód rozporządzalny wynosił 3491 zł, a wydatki sięgały 2007 zł, czyli 57,5 proc.

Najczęstszym źródłem dochodu w 2025 r., podobnie jak w poprzednich latach, była praca najemna, którą dotyczyła 53,5 proc. badanych. Dochody z pracy na własny rachunek wykazało 10,3 proc., a z prowadzenia gospodarstwa rolnego 4,4 proc. Dochody ze świadczeń ubezpieczeń społecznych stanowiły 24 proc., w tym 21,5 proc. z emerytur, a 2,4 proc. z rent.

Na zdjęciu starsza osoba na przystanku autobusowym
Sytuacja gospodarstw domowych prowadzonych przez emerytów jako jedyna uległa pogorszeniu w 2025 r. Fot. Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Pociągiem na Safari. Jak polskie firmy mogą zarobić na projektach kolejowych w Afryce
Na początku maja KUKE ogłosiło projekt zabezpieczenia kredytu na rozbudowę sieci kolejowej w Tanzanii w zamian za udział polskich firm. Przedsiębiorstwa znad Wisły mają też szansę zostać wykonawcami…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rządził w Coca-Coli, ale rzucił korporację dla polskich gór. Buduje grupę luksusowych hoteli
Jak Polska stała się rynkiem hoteli premium? Historia Grzegorza Gacka pokazuje potencjał polskiej turystyki i nowego luksusu
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Po co nam ludzie, skoro mamy sztuczną inteligencję? Janina Bąk o samotności, pracy i granicach AI
Każdy może mieć chatbota, który jest zawsze dostępny, cierpliwy i gotowy do reakcji. Mimo to stajemy się coraz bardziej samotni. I wypaleni – przekonuje Janina Bąk, twórczyni Janina Daily.
25.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Prezydenci z KO pod ostrzałem. Po Krakowie mogą być inne miasta
Po krakowskim referendum ruszyła giełda nazwisk. Pojawiły się też zapowiedzi kolejnych referendów. – Dla prezydentów miast najgroźniejsze jest połączenie dwóch rzeczy: niekompetencja i otoczka…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polak szefem najpotężniejszej biznesowej organizacji w Europie. Mówi, co zrobić, by kontynent wrócił do gry
Maciej Witucki od lipca pokieruje BusinessEurope, organizacją zrzeszającą 20 mln firm. Przekonuje, że Europa wciąż ma ogromne atuty, ale musi lepiej wykorzystać kapitał, przemysł i technologie.…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Ryzyko sporów w PiS. Wnioski z frakcyjnych konfliktów
Od miesięcy trwają spory w Prawie i Sprawiedliwości. Ewentualne rozłamy byłyby jednak ryzykowne zarówno dla samej partii, jak i ewentualnych rozłamowców.
25.05.2026