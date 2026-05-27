Sytuacja gospodarstw domowych poprawiła się, choć nie u wszystkich

Dochód rozporządzalny przeciętnego gospodarstwa domowego w 2025 r. wyniósł 3500 zł – informuje Główny Urząd Statystyczny. W ciągu roku kwota ta wzrosła nominalnie o 10,5 proc., a realnie – czyli po odliczeniu inflacji – o 6,7 proc.

Przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych wzrosły natomiast do 2015 zł, czyli nominalnie o 7,3 proc., a realnie o 3,6 proc. W porównaniu do 2024 r. udział wydatków w dochodach zmalał z 59,3 proc. do 57,6 proc., osiągając najniższy poziom od co najmniej 2012 r., czyli od momentu zbierania przez GUS danych w obecnej formie.

Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych GUS odnotował wśród osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym – mowa tu o 4198 zł. Przedstawiciele tej samej grupy mieli również najwyższe miesięczne wydatki przypadające na osobę – przeciętnie 2270 zł. Są to wartości wyższe od średniej o kolejno 19,7 proc. oraz 14,5 proc.

Najniższy budżet do dyspozycji miały gospodarstwa domowe rencistów. W ich przypadku miesięczny dochód rozporządzalny wyniósł 2541 zł i był niższy od średniej o 27,4 proc. Natomiast wydatki – które wyniosły 1832 zł – w porównaniu do dochodu stanowiły 72,1 proc., czyli najwięcej w porównaniu do reszty gospodarstw domowych.

Z kolei najniższe wydatki na osobę przypadły na gospodarstwa domowe rolników – 1359 zł, czyli o 32,6 proc. mniej niż wynosi średnia. Sytuacja rolników poprawiła się w skali roku w największym stopniu, bo udział wydatków względem dochodów u przedstawicieli tej grupy zmalał o 6,9 pkt proc. – najwięcej w całym badaniu. Dochód, jakim dysponowali, był nieznacznie niższy niż w przypadku prowadzących firmy i wyniósł 4159 zł.

Nieznacznemu pogorszeniu uległa sytuacja emerytów, w przypadku których udział średnich wydatków w dochodach wzrósł o 0,4 pkt proc., do 65,7 proc. Gospodarstwa domowe w tej grupie dysponowały miesięczną kwotą 3260 zł na osobę, przy zobowiązaniach rzędu 2140 zł.

Gospodarstwa domowe pracowników dysponowały bardzo zbliżonym budżetem wskazanym jako średnia. Miesięcznie bowiem ich dochód rozporządzalny wynosił 3491 zł, a wydatki sięgały 2007 zł, czyli 57,5 proc.

Najczęstszym źródłem dochodu w 2025 r., podobnie jak w poprzednich latach, była praca najemna, którą dotyczyła 53,5 proc. badanych. Dochody z pracy na własny rachunek wykazało 10,3 proc., a z prowadzenia gospodarstwa rolnego 4,4 proc. Dochody ze świadczeń ubezpieczeń społecznych stanowiły 24 proc., w tym 21,5 proc. z emerytur, a 2,4 proc. z rent.