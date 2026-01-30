Szczyt EPL w Zagrzebiu. Tusk wśród liderów UE, rozmowy o Ukrainie i bezpieczeństwie

W piątek w Zagrzebiu rozpoczął się dwudniowy szczyt Europejskiej Partii Ludowej (EPL) z udziałem najważniejszych unijnych polityków, w tym premiera Polski Donalda Tuska. Gospodarzem spotkania jest premier Chorwacji Andrej Plenković, który przed inauguracją przeprowadził serię rozmów bilateralnych.

Szczyt odbywa się w stolicy Chorwacji i potrwa dwa dni. Do Zagrzebia przyjechali m.in. przewodniczący EPL Manfred Weber, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, premier Grecji Kyriakos Micotakis oraz prezydent Cypru Nikos Christodulidis, którego kraj sprawuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE.

Przed rozpoczęciem obrad liderzy zostali oficjalnie przywitani przez gospodarza i odbyli rozmowy dwustronne. Po spotkaniu z Ursulą von der Leyen Andrej Plenković poinformował, że rozmowy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa energetycznego oraz alternatywnych szlaków dostaw energii, zamiast importu z Rosji.

Plenković podkreślił również dalsze wsparcie dla Ukrainy. Jak oświadczył, celem jest jak najszybsze osiągnięcie pokoju opartego na sprawiedliwych i trwałych fundamentach, z poszanowaniem suwerenności Ukrainy i prawa międzynarodowego, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa całej Europy.

Po rozmowie z Donaldem Tuskiem chorwacki premier zaznaczył, że Chorwacja i Polska utrzymują bliskie, partnerskie relacje w ramach UE, NATO oraz Inicjatywy Trójmorza, której Chorwacja obecnie przewodniczy. Liderzy omówili wymianę gospodarczą, sytuację w sąsiedztwie UE, relacje transatlantyckie, inicjatywy pokojowe dotyczące Ukrainy oraz wzmocnienie europejskiej obrony i bezpieczeństwa.

Podczas konferencji prasowej Plenković ocenił, że EPL działa dziś w świecie „bardziej złożonym niż kiedykolwiek”, wskazując na skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę, niestabilność na Bliskim Wschodzie oraz napięcia w relacjach UE–USA. Podkreślił, że Stany Zjednoczone pozostają kluczowym partnerem Europy i zaapelował o dialog transatlantycki w celu rozwiązywania sporów.

Prezydent Cypru Nikos Christodulidis zapowiedział przedstawienie podczas szczytu kluczowych inicjatyw obronnych, w tym działań na rzecz mobilności wojskowej i współpracy UE z NATO. Wskazał także na znaczenie ochrony infrastruktury krytycznej, zarządzania migracjami, gotowości kryzysowej i bezpieczeństwa morskiego, podkreślając doświadczenia Cypru we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Źródło: PAP