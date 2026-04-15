Szef Kancelarii Prezydenta: nie ma szans na odrzucenie weta ws. ustawy o kryptowalutach, to marnowanie czasu

Zbigniew Bogucki mówił podczas posiedzenia sejmowej komisji zajmującej się wetem prezydenta ws. kryptowalut, że nie ma szans na jego odrzucenie. Zapewnił też, że Karol Nawrocki popiera ochronę konsumentów, tylko nie w sposób zaproponowany przez rząd.

– Myślę, że marnujemy czas (...) moglibyśmy się w tym czasie i państwo, i ja, wszyscy zająć sprawami ważnymi dla Polaków, tak żeby nie mielić po raz kolejny weta, które nie ma żadnej szansy, żeby zostało odrzucone – mówił Bogucki w Sejmie.

– Przypomnę, że w porozumieniu z kancelarią prezydenta, z panem prezydentem klub opozycyjny Prawa i Sprawiedliwości składał poprawki zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Wszystkie te poprawki zostały odrzucone. Gdyby te poprawki zostały przyjęte albo przynajmniej większość z nich została przyjęta, to pewnie bylibyśmy już dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Ta ustawa mogłaby wejść w życie – dodał.

Bogucki podkreślił również, że prezydent nie jest przeciwny wszystkim zapisom ustawy – jak podkreślił – popiera on uregulowanie kwestii m.in. efektywnej ochrony inwestorów i konsumentów na rynku kryptoaktywów. – Chciałbym bardzo mocno podkreślić, (...) że pan prezydent jest za uregulowaniem tej kwestii, ponieważ faktycznie jest to rynek bardzo dynamiczny, a także bardzo ryzykowny – zaznaczył.

Tłumaczył też, że Karol Nawrocki zdecydował się na weto, bo „były poważne wątpliwości dotyczące mechanizmów przewidzianych w tej ustawie”, jak choćby za wysoka opłata roczna za nadzór nad rynkiem kryptowalut.

Prezydent w lutym zawetował drugą, prawie identyczną jak pierwszą ustawę o rynku kryptowalut. Jedyną różnicą między grudniową, także zawetowaną, była wysokość maksymalnej stawki opłaty za nadzór KNF. Nowe prawo m.in. umożliwiało wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut przez nadzór finansowy.