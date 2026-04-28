Szef KPRP pyta o opóźnienia w sprawie Zondacrypto i brak informacji dla prezydenta

Bogucki zarzuca rządowi Donalda Tuska zaniechania w zakresie wdrożenia unijnych regulacji dotyczących rynku kryptoaktywów. Wskazuje też na brak wcześniejszych ostrzeżeń ze strony służb.

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki na wtorkowej konferencji w Pałacu Prezydenckim pytał, dlaczego śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte dopiero 17 kwietnia 2026 r. oraz dlaczego prezydent Karol Nawrocki nie był wcześniej informowany o zagrożeniach na rynku kryptoaktywów.

Służby Donalda Tuska nie informowały Prezydenta RP ws. kryptowalut przed 5 grudnia 2025 !!

Dopiero 5 grudnia 2025 r. premier Tusk po raz pierwszy, z dnia na dzień, zwołuje niejawne posiedzenie Sejmu RP. 5 grudnia, czyli w dniu, kiedy ma być procedowane i głosowane odrzucenie… — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) April 28, 2026

Bogucki przypomniał, że unijne rozporządzenie MiCA, ustanawiające jednolite zasady rynku kryptoaktywów w UE, zostało opublikowane 9 czerwca 2023 r., a w pełni weszło w życie 30 grudnia 2024 r..

Podkreślił, że rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony 13 grudnia 2023 r. i do końca 2024 r. nie przedstawił – jak mówił – żadnego projektu wdrażającego te przepisy. Jego zdaniem oznaczało to brak działań przez okres, gdy rząd miał pełnię władzy.

W ocenie szefa KPRP dopiero w czerwcu 2025 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o rynku kryptoaktywów, co oznaczało – jak stwierdził – „ponad półtora roku opóźnienia” w pracach nad implementacją unijnych regulacji.

Brak informacji dla prezydenta i działania służb

Bogucki zaznaczył, że do 5 grudnia 2025 r. prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał żadnej oficjalnej informacji od służb podległych premierowi o zagrożeniach związanych z rynkiem kryptoaktywów, w tym od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Według niego pierwsza ogólna informacja w tej sprawie trafiła do prezydenta dopiero 12 grudnia 2025 r., czyli tydzień po niejawnych obradach Sejmu, na których omawiano kwestie bezpieczeństwa państwa.

Przypomniał, że 5 grudnia 2025 r. odbyło się częściowo utajnione posiedzenie Sejmu, podczas którego premier miał mówić o tzw. „kryptoaferze” i możliwych rosyjskich powiązaniach sprawy.

Szef KPRP zwrócił się do premiera Donalda Tuska oraz ministrów: Waldemara Żurka, Tomasza Siemoniaka i Marcina Kierwińskiego, pytając, dlaczego służby nie podjęły działań wcześniej i dlaczego śledztwo nie zostało uruchomione już w 2025 r.

Zondacrypto, śledztwo i zarzuty o brak działań

Bogucki wskazał, że śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto zostało wszczęte dopiero 17 kwietnia 2026 r. przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, już po drugim wecie prezydenta do ustawy o kryptoaktywach.

Zwrócił uwagę, że estoński regulator już w lipcu 2025 r. miał wskazywać na problemy z kapitałem operatora giełdy, co – jego zdaniem – powinno uruchomić wcześniejsze działania służb.

Według szefa KPRP brak reakcji instytucji państwa pokazuje niewystarczające działania w zakresie nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów i ochrony użytkowników.

Dodał, że w jego ocenie służby i organy ścigania nie podejmowały realnych działań procesowych, takich jak zarzuty, aresztowania czy akty oskarżenia.

Źródło: PAP