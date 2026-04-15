Szef MAEA: Korea Północna znacząco zwiększyła zdolności nuklearne

Korea Północna osiągnęła „znaczący wzrost” zdolności do produkcji broni jądrowej – poinformował w środę w Seulu szef MAEA Rafael Grossi. Ostrzegł również, że bez pełnej weryfikacji ewentualne porozumienia nuklearne mogą pozostać jedynie deklaracjami bez realnej wartości.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi podczas konferencji prasowej w Seulu podkreślił, że mimo braku inspekcji MAEA w Korei Północnej od 2009 roku, organizacja stale monitoruje sytuację. Jak zaznaczył, dostępne dane wskazują na istotny rozwój programu nuklearnego Pjongjangu.

Grossi poinformował, że ośrodek jądrowy w Jongbjon oraz powiązane obiekty pozostają aktywne, co świadczy o zwiększeniu zdolności produkcyjnych. Według jego oceny pozwala to Korei Północnej na wytworzenie nawet kilkudziesięciu głowic jądrowych.

Jednocześnie MAEA nie potwierdziła doniesień o wykorzystaniu przez reżim w Pjongjangu rosyjskiej technologii nuklearnej. Takie podejrzenia pojawiały się w kontekście wsparcia militarnego, jakie Korea Północna ma udzielać Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

Grossi odniósł się także do rozmów nuklearnych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Podkreślił, że ewentualne moratorium na wzbogacanie uranu to przede wszystkim kwestia zaufania politycznego, a nie wyłącznie technologii, i zaznaczył, że brak mechanizmów weryfikacyjnych podważa sens każdego porozumienia.

– Każde porozumienie bez weryfikacji to tylko kawałek papieru – ostrzegł szef MAEA, dodając, że w razie osiągnięcia porozumienia konieczne będzie zaangażowanie agencji w procedury kontrolne.

Podczas wizyty w Korei Południowej Grossi poruszył również kwestię planów Seulu dotyczących budowy okrętów podwodnych o napędzie jądrowym, zatwierdzonych przez USA w listopadzie 2025 roku. Wskazał na konieczność uzyskania „żelaznych” gwarancji, że materiały radioaktywne nie zostaną wykorzystane do produkcji broni.

Wizyta Grossiego, odbywająca się na zaproszenie południowokoreańskiego MSZ, jest jego trzecią podróżą do tego kraju od objęcia stanowiska w 2019 roku.

