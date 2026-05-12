12.05.2026 09:16

Szef MAP: projekt reorganizacji kapitałowej w grupie PZU i Pekao nie upadł

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun tłumaczy, że jest kilka scenariuszy uwolnienia rezerw kapitałowych w grupie PZU i Pekao. Dodaje też, że projekt nie upadł, tylko przedłużono obowiązywanie term sheet.

– Projekt nie upadł, przedłużone jest obowiązywanie term sheet, zespół sterujący analizuje możliwe scenariusze. To, co cały czas podkreślam przy tej transakcji, to zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i naszych uprawnień, bo na utratę tej pozycji nie możemy sobie pozwolić – stwierdził na antenie TVP Info Wojciech Balczun.

– Czekam na rekomendacje. W przeciwieństwie do tego, co było jeszcze kilka miesięcy temu, gdzie główna uwaga była skupiona na jednym scenariuszu, wiemy, że jest kilka scenariuszy, które mogą mieć pozytywny wpływ na uwolnienie rezerw kapitałowych – zapowiedział szef resortu aktywów państwowych.

W grudniu 2025 r. PZU i Pekao uzgodniły zmiany w term sheet reorganizacji ich grupy. Obie strony wydłużyły termin zakończenia transakcji do 31 grudnia 2027 r. Wcześniej podpisały porozumienie, które miało doprowadzić do zwiększenia efektywności tej grupy. Na jej czele miał stanąć bank, a nie ubezpieczyciel. Docelowo na giełdzie ma być tylko jedna spółka, a akcjonariusze PZU SA dostaną akcje Pekao, które posiada obecnie PZU, i nowe akcje banku.

Według rządu reorganizacja pozwoli uwolnić 20 mld zł kapitału Tier1. Na jego bazie da się wykreować akcję kredytową na poziomie 200 mld zł.

Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun
Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun zapewnia, że projekt reorganizacji Pekao i PZU nie upadł. Fot. PAP/Tomasz Gzell
