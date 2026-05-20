Szef MON: gen. Mahoney zapewnił mnie, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA

Na spotkaniu z gen. Christopherem Mahoneyem zostałem po raz kolejny zapewniony, że Polska jest modelowym sojusznikiem i że spełnia wszystkie oczekiwania budowy silnego sojuszu – powiedział w środę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W środę do Polski przyjechał zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wojsk USA gen. Christopher Mahoney, który spotkał się z szefem MON.

Kosiniak-Kamysz poinformował później na konferencji prasowej, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim relacji polsko-amerykańskich i strategicznego partnerstwa.

– Wczoraj i dzisiaj zostałem zapewniony po raz kolejny o tym, że Polska jest modelowym sojusznikiem. Jest niezwykle ważnym partnerem, jeżeli nie najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie, że spełnia wszystkie oczekiwania budowy silnego sojuszu i inwestycji w bezpieczeństwo, brania na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy, wschodniej flanki NATO – podkreślił minister.

