20.05.2026 10:05

Szef MON: gen. Mahoney zapewnił mnie, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA

Na spotkaniu z gen. Christopherem Mahoneyem zostałem po raz kolejny zapewniony, że Polska jest modelowym sojusznikiem i że spełnia wszystkie oczekiwania budowy silnego sojuszu – powiedział w środę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W środę do Polski przyjechał zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wojsk USA gen. Christopher Mahoney, który spotkał się z szefem MON.

Kosiniak-Kamysz poinformował później na konferencji prasowej, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim relacji polsko-amerykańskich i strategicznego partnerstwa.

– Wczoraj i dzisiaj zostałem zapewniony po raz kolejny o tym, że Polska jest modelowym sojusznikiem. Jest niezwykle ważnym partnerem, jeżeli nie najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie, że spełnia wszystkie oczekiwania budowy silnego sojuszu i inwestycji w bezpieczeństwo, brania na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy, wschodniej flanki NATO – podkreślił minister.

Źródło: PAP. Planujemy rozbudowę tematu

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w siedzibie resortu w Warszawie, 20 maja 2026 r. Fot. PAP/Radek Pietruszka
