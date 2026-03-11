Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
11.03.2026 09:37

Szef MON: prezydencki projekt SAFE po buńczucznych zapowiedziach jest gorszy niż przypuszczałem

Prezydencki projekt ustawy ws. polskiego SAFE 0 proc. jest gorszy od tego, co przypuszczałem – ocenił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem skończyło się na buńczucznych zapowiedziach i przypomniał, że na stole jest gotowy unijny program SAFE.

We wtorek po południu w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego, prezesa NBP Adama Glapińskiego i szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego z premierem Donaldem Tuskiem, szefem MON, a także ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim w sprawie propozycji polskiego SAFE 0 proc. Propozycja ta – według prezydenta i szefa NBP – ma być alternatywą dla unijnego programu SAFE.

Kosiniak-Kamysz w środę w RMF FM, pytany o projekt, odpowiedział, że jest gorszy od tego, co przypuszczał, że prezydent może zaprezentować. Jak zauważył, mówi on o zysku NBP, który zgodnie z ustawą i tak przekazywany jest do budżetu państwa, a obecny rząd inwestuje w bezpieczeństwo najwięcej w historii Polski.

– Zapowiedzi były bardziej buńczuczne niż efekt tego projektu. Co jest gotowe na stole? To SAFE przez nas wypracowany, wygrany na poziomie europejskim – podkreślił.

Jak ocenił szef MON, ten zysk NBP jest raczej wirtualny i, delikatnie mówiąc, podlega jakiejś księgowej ekwilibrystyce. Kosiniak-Kamysz podkreślił przy tym, że jest zainteresowany, by mieć dwa źródła finansowania wydatków na armię, i próbował przekonać do tego prezydenta.

Polska ma być największym beneficjentem unijnego programu SAFE – polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu 89 proc. funduszy z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację potrzeb wojska, wsparcie Policji i Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni.

Prezydent ma czas na podjęcie decyzji ws. ustawy wdrażającej program SAFE do 20 marca.

We wtorek do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który określany jest jako polski SAFE 0 proc.

Źródło: PAP

Na zdjęciu minister Kosiniak-Kamysz
Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Fot. PAP/Radek Pietruszka
