Premier po spotkaniu z prezydentem: propozycja szefa NBP Adama Glapińskiego to „SAFE 0 zł”

Premier Donald Tusk powiedział po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim i prezesem NBP Adamem Glapińskim, że prezydent przekazał mu, że jeszcze nie podjął decyzji w sprawie podpisania ustawy uruchamiającej unijny program SAFE. Premier dodał, że alternatywna propozycja prezydenta i szefa NBP to obecnie "SAFE 0 zł".

Spotkanie zakończyło się ok. godz. 16.30. W spotkaniu oprócz premiera i prezydenta brali też udział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz szef banku centralnego Adam Glapiński.

Spotkanie miało dotyczyć unijnego programu pożyczek na obronność SAFE. Ustawę wdrażającą program przyjął parlament. Akt trafił do podpisu prezydenta. Program jest krytykowany przez opozycję z PiS.

Na początku marca prezydent Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili alternatywną propozycję – program SAFE 0 proc. Zgodnie z ideą wojsko miałoby być wsparte finansowaniem z zysku NBP.

Projekt ustawy o SAFE 0 proc. trafił do Sejmu we wtorek 10 marca. Premier Donald Tusk deklarował wcześniej, że jest chętny do współpracy w zakresie tego programu, jednak nie w formie alternatywy do SAFE.

Premier: liczymy na szybką decyzję ws. programu SAFE

– Miałem nadzieję, że to spotkanie doprowadzi do jednoznacznej konkluzji. Liczymy na szybką, natychmiastową decyzję w sprawie programu SAFE – powiedział premier we wtorek na konferencji po spotkaniu z prezydentem i szefem banku centralnego.

– Spytałem prezydenta Karola Nawrockiego wprost, czy podpisze ustawę o SAFE, bo szkoda każdego dnia, każdej godziny. Prezydent powiedział, że ma jeszcze dużo czasu, 10 dni, i że się zastanawia. Że mu się to nie podoba i że ma propozycję, żeby jednak wysłuchać propozycji pana Adama Glapińskiego – powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim dotyczącym tzw. SAFE 0 proc.

– Ta propozycja to jest w największym skrócie SAFE 0 zł. W tej chwili nie mamy żadnych pieniędzy. Mamy słowa. Mamy projekt ustawy. W tym projekcie nie ma pieniędzy. Jest nowe ciało, rada, biurokracja, dziesiątki przepisów niepotrzebnych – powiedział Tusk o propozycji ze strony prezydenta i NBP.

– Jeżeli rzeczywiście tak jest, że NBP ma zysk, to proszę wpłacić te pieniądze do budżetu. I my te pieniądze wydamy na cele bezpieczeństwa państwa. Dwa miesiące temu pan prezes Glapiński poinformował rząd, że NBP ma straty. Te skonsolidowane straty to 100 mld zł. I przewiduje w kolejnych latach straty. Dziś pan Glapiński mówi, że ma 180 mld zł, bo poprosił go pan prezydent. Chciałbym, żeby kwestie polskiej obronności były traktowane poważnie – powiedział na konferencji premier.

Co, jeśli prezydent zawetuje ustawę o SAFE?

– Liczę na podpis pana prezydenta pod ustawą o SAFE. Jeżeli tego podpisu nie będzie, będziemy pracowali nad innymi rozwiązaniami, poza ustawą, żeby chociaż część tych pieniędzy trafiła do polskiego wojska – zapowiedział premier.

Szef rządu zapowiedział, że w razie prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej program SAFE Rada Ministrów będzie miała gotowy projekt, który wdroży ten program.

– Oczywiście będę do końca czekał na podpis prezydenta, bo to ułatwi wydawanie pieniędzy. Wtedy te pieniądze będzie można łatwiej i szybciej wydać na polski przemysł zbrojeniowy – powiedział. Wskazał, że ustawa zawiera gotowy harmonogram zamówień.

– Jeśli jednak pojawi się weto, to na pewno tego samego dnia będziemy mogli realizować plan B, czyli uchwałę Rady Ministrów – ale ze stratą dla na przykład Straży Granicznej. Na tym polega problem – powiedział premier.

– Jeżeli będzie weto, to na wojsko znajdziemy pieniądze, ale nie będzie pieniędzy przez to weto na ochronę granicy wschodniej, wsparcie Straży Granicznej, Policji w jej zadaniach na rzecz bezpieczeństwa obywateli, na cyberbezpieczeństwo – powiedział Tusk.

Prezes NBP zapowiedział, że w środę przedstawi szczegóły dotyczące SAFE 0 proc.

Po spotkaniu głos zabrał także prezes banku centralnego Adam Glapiński.

„Podczas spotkania podkreśliłem, że NBP jest instytucją apolityczną i nie uczestniczy w żadnych sporach politycznych. Zaprezentowałem możliwe do realizacji oraz zgodne z prawem konkretne działania NBP i zgłosiłem pełną gotowość do ich podjęcia, co spotkało się z akceptacją Prezydenta” – przekazał prezes NBP, cytowany we wpisie na platformie X polskiego banku centralnego.

„Dzięki przewidującej, zapobiegliwej i trafnej polityce NBP w ubiegłych latach możliwa jest teraz realizacja projektu, który zapewni dziesiątki miliardów złotych corocznie w ciągu kilku kolejnych lat na rzecz polskiego rządu w celu finansowania szybkiej budowy silnej polskiej armii” – dodał Glapiński.

Szef NBP przekazał ponadto, że przedstawi szczegóły w sprawie SAFE 0 proc. w środę.

