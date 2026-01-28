Szef MSZ Ukrainy: Członkostwo Ukrainy w UE leży w interesie Polaków

Polska aktywnie wspiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO – zapewnia szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Ukraina deklaruje gotowość techniczną do wstąpienia do UE w 2027 r.

Polska jest jednym z największych adwokatów Ukrainy w staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej i NATO – powiedział Andrij Sybiha, minister spraw zagranicznych Ukrainy, w wywiadzie dla portalu Ukrainska Prawda opublikowanym we wtorek.

Szef ukraińskiej dyplomacji ocenił, że członkostwo Ukrainy w UE leży w interesie Polaków. – W Polsce istnieje świadomość tego faktu – podkreślił Sybiha.

Minister zaznaczył, że rozmowy Ukrainy o akcesji będą trudne, a niektóre państwa mogą próbować je blokować. – Niektórzy partnerzy mówią nam to wprost, będą one powiązane z ich wewnętrznymi procesami politycznymi – dodał.

Sybiha wyraził też optymizm co do znalezienia kompromisów w negocjacjach. Podkreślił, że cała filozofia UE opiera się na kompromisach, a kraje, które wcześniej wchodziły do Unii, również przeszły podobny proces.

Ważnym tematem w relacjach polsko-ukraińskich pozostają kwestie historyczne, które od lat budzą napięcia między państwami.

Postęp w kwestiach historycznych

Minister poinformował, że Ukraina osiągnęła z Polską znaczący postęp w delikatnych kwestiach historycznych, w tym w zakresie ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów. Prezydent Wołodymyr Zełenski poparł nieograniczone prowadzenie ekshumacji, a decyzja jest już praktycznie realizowana.

– Nie może być, nie powinno być i nie będzie żadnych przeszkód dla ekshumacji. Wszystkie ofiary zasługują na szacunek i pamięć – podkreślił Sybiha.

Polska i Ukraina różnią się m.in. oceną roli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, które w latach 1943–1945 dopuściły się masowych zbrodni na około 100 tys. Polakach. Spór nasilił się po wprowadzeniu w 2017 r. zakazu ekshumacji przez ukraiński IPN, zakaz został zniesiony pod koniec listopada 2024 r.

Podczas spotkania w Warszawie pod koniec grudnia Zełenski zadeklarował przyspieszenie ekshumacji na Wołyniu, co Polska uznaje za kluczową sprawę.

Sybiha przypomniał też, że Ukraina planuje być technicznie gotowa do członkostwa w UE w 2027 roku, co potwierdził niedawno prezydent Zełenski.

Źródło: PAP