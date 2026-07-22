Szef Pentagonu twierdzi, że Stany Zjednoczone wydały do tej pory na wojnę z Iranem 37,5 mld dolarów

Dotychczasowe koszty wojny z Iranem szacowane są na 37,5 mld dolarów – oświadczył szef Pentagonu Pete Hegseth podczas wysłuchania przed senacką komisją budżetową.

Dotychczasowe koszty wojny z Iranem szacowane są na 37,5 mld dolarów – oświadczył szef Pentagonu Pete Hegseth przed amerykańskim Senatem. Fot. Alex Wong/Getty Images

Hegseth bronił podczas wysłuchania strategii administracji USA wobec Iranu. Administracja ubiega się o przyznanie ok. 68 mld dolarów dodatkowego finansowania, w tym środków na pokrycie kosztów związanych z wojną.

Pentagon twierdzi, że koszty wojny z Iranem wyniosły do tej pory 37,5 mld dolarów

Część senatorów podawała w wątpliwość konieczność przeznaczenia dodatkowych miliardów dolarów na finansowanie wojny. Pentagon oddzielnie wnioskuje o 1,5 bln dolarów w ramach nadchodzącego budżetu obronnego.

Szef Pentagonu poinformował komisję, że koszty trwającej od 28 lutego wojny szacowane są na 37,5 mld dolarów. Jednak według ekspertów suma ta może być zdecydowanie wyższa. W marcu źródło powiedziało agencji Reuters, że według szacunków administracji pierwszych sześć dni wojny kosztowało co najmniej 11,3 mld dolarów.

Wystąpienie szefa amerykańskiego Departamentu Obrony było przerywane przez protestujących przeciwko konfliktowi.

Hegseth był pytany przez senatorów m.in. o cele trwającej wojny i to, czy Iran jest wspierany przez Rosję i Chiny. Wskazywano, że sam prezydent Donald Trump wielokrotnie deklarował, że konflikt już się zakończył. Hegseth zdawał się sugerować, że Moskwa i Pekin w pewien sposób pomagają Iranowi w wojnie.

– Są sposoby, na różnych poziomach, w jakie oba te kraje umożliwiają Iranowi prowadzenie części jego działań – powiedział Hegseth.

Hegseth : finansowanie amerykańskich wojsk powinno być priorytetem dla Senatu

Senatorzy pytali też Hegsetha i przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Dana Caine’a o wojnę w Ukrainie.

– Doceniam zwycięstwo w wojnie tak samo jak każdy inny, ale staję przed komisją, która chce rozmawiać o wygraniu wojny trwającej od czterech lat, a jednocześnie mówi o strategicznej porażce w konflikcie trwającym zaledwie cztery miesiące, którego celem było uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni jądrowej – oświadczył Hegseth.

Polityk uchylił się jednocześnie od odpowiedzi na pytanie o zdolność amerykańskiej armii do zaatakowania domniemanego irańskiego obiektu nuklearnego Pickaxe.

– Wiele naszych zdolności pozostaje tajnych. Ale jeśli ktokolwiek na świecie jest w stanie dosięgnąć dowolnego celu, to są to siły zbrojne Stanów Zjednoczonych – odpowiedział.

Trump w ostatnich dniach wielokrotnie zapowiadał, że siły amerykańskie mogą uderzyć w ośrodek nuklearny nazywany „Pickaxe Mountain”, który nie był dotąd celem ataków. We wtorek zagroził, że wojska amerykańskie uderzą „całkiem niedługo" w miejsce, w którym Iran może trzymać zapasy uranu.

Szef Pentagonu wskazywał, że finansowanie amerykańskich wojsk powinno być priorytetem dla amerykańskiego Kongresu.

– Uważam, że zapewnienie środków dla amerykańskich żołnierzy, a nie ukraińskich żołnierzy, powinno być dla Senatu Stanów Zjednoczonych wyższym priorytetem. Skoro więc pięć dodatkowych pakietów finansowania trafiło do Ukrainy – niezależnie od tego, jak słuszna może być ta sprawa – dlaczego jest to uznawane za właściwe działanie, ale finansowanie wojsk znajdujących się obecnie w strefie działań wojennych jest traktowane jako posunięcie partyjne? To jest hipokryzja – powiedział.

Źródło: PAP