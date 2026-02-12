Szef Rady Europejskiej kreśli priorytety rozwoju gospodarczego UE. „Trzeba ukończyć tworzenie jednolitego rynku”

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa przedstawił cztery główne priorytety rozwoju gospodarczego Unii. To ukończenie budowy jednolitego rynku, zwiększenie skali działalności firm, stworzenie proaktywnej polityki handlowej i zwiększenie inwestycji.

Antonio Costa założenia przedstawił przed nieformalnym szczytem Rady Europejskiej, który trwa w belgijskim zamku Alden Biesen. Spotkanie ma być poświęcone unijnej konkurencyjności gospodarczej w obliczu rywalizacji z takimi globalnymi potęgami, jak USA i Chiny.

Na czwartkowym spotkaniu stawili się też Mario Draghi i Enrico Letta – autorzy raportów dotyczących konkurencyjności gospodarki UE.

Polecamy: Raport Draghiego: minął rok a Europa wdrożyła zaledwie 1 na 10 zaleceń

– Naszym wyraźnym priorytetem jest wzmocnienie wzrostu gospodarczego w Europie – powiedział Antonio Costa przed rozpoczęciem posiedzenia. – Po pierwsze, musimy pogłębić i ukończyć tworzenie naszego jednolitego rynku, w tym usunąć bariery wewnętrzne i biurokratyczne – dodał.

Drugim priorytetem jest zwiększenie skali działalności unijnych przedsiębiorstw.

– W tym celu potrzebujemy jednego, dynamicznego rynku kapitałowego, który będzie wspierał nasze małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy w rozwijaniu się, inwestowaniu w innowacje i modernizowaniu naszej gospodarki – tłumaczył. Zastrzegł jednak, że trzeba rozwijać także duże firmy.

Trzecim priorytetem jest kontynuacja proaktywnej polityki handlowej i ochrona unijnych przedsiębiorstw przed nieuczciwą konkurencją, a czwartym – zwiększenie inwestycji.

– Musimy inwestować więcej i lepiej. Chodzi oczywiście o inwestycje publiczne i prywatne. […] Dzisiaj naszym priorytetem jest odblokowanie inwestycji prywatnych, mobilizacja oszczędności w celu inwestowania w nasze przedsiębiorstwa oraz stworzenie bardziej dynamicznego i żywego ekosystemu dla inwestycji – oznajmił przewodniczący Rady Europejskiej.

Przeczytaj też: Prawdziwy efekt Trumpa? Prezydent Europy, grupa E6 czy federalizacja – nowe pomysły europejskich liderów

Źródło: PAP