Szef rady nadzorczej JSW złożył rezygnację. Powodem spór o restrukturyzację

Przewodniczący rady nadzorczej JSW Andrzej Karbownik złożył rezygnację – podała spółka. Jako powód podał odmienne poglądy na restrukturyzację spółki.

Andrzej Karbownik przestanie być przewodniczącym rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej w czwartek, 14 maja. Funkcję pełni od grudnia 2025 r.

Powodem złożenia przez niego rezygnacji jest – jak sam uzasadnił – różnica zdań co do sposobu, instrumentów i tempa restrukturyzacji spółki.

Andrzej Karbownik jest profesorem Politechniki Śląskiej. W latach 2000–2001 był wiceministrem gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Opracował wtedy program restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego. Członkiem rady nadzorczej JSW był dwukrotnie.

Restrukturyzacja JSW

JSW prowadzi obecnie restrukturyzację wymuszoną przez ryzyko utraty płynności. W lutym Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła porozumienie dotyczące ograniczenia kosztów pracy. Prowadzi też sprzedaż części aktywów. Pod koniec kwietnia przedstawiciele spółki poinformowali, że dla uniknięcia utraty płynności konieczne jest otrzymanie pożyczki z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu.

W 2025 r. JSW – największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej – miała 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto.

Źródło: PAP, XYZ

Siedziba spółki JSW w Jastrzębiu-Zdroju
