Szef Rheinmetallu: zapasy pocisków przeciwlotniczych są na wyczerpaniu na całym świecie

Wojna na Bliskim Wschodzie wyczerpuje światowe zapasy pocisków przeciwlotniczych – powiedział szef niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall w CNBC.

– W tej chwili składy w Europie, w USA i na Bliskim Wschodzie są puste albo prawie puste. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na pociski i systemy obrony powietrznej – stwierdził Armin Papperger w rozmowie z CNBC.

Jego zdaniem „jeśli wojna potrwa jeszcze miesiąc, to praktycznie nie będziemy mieli już dostępnych pocisków”.

– To prosta kalkulacja. Jeśli produkujesz 60–70 tys. dronów, a cena jednego to 20–30 tys. dol., to jest to nic w porównaniu z kosztami zwalczania ich – wyjaśnił.

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego, gdy USA i Izrael zaatakowały Iran. Teheran odpowiedział ostrzałem rakietowym i dronowym wymierzonym w państwa regionu, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze.

