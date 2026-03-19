19.03.2026 20:28

Szef Rheinmetallu: zapasy pocisków przeciwlotniczych są na wyczerpaniu na całym świecie

Wojna na Bliskim Wschodzie wyczerpuje światowe zapasy pocisków przeciwlotniczych – powiedział szef niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall w CNBC.

W tej chwili składy w Europie, w USA i na Bliskim Wschodzie są puste albo prawie puste. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na pociski i systemy obrony powietrznej – stwierdził Armin Papperger w rozmowie z CNBC.

Jego zdaniem „jeśli wojna potrwa jeszcze miesiąc, to praktycznie nie będziemy mieli już dostępnych pocisków”.

– To prosta kalkulacja. Jeśli produkujesz 60–70 tys. dronów, a cena jednego to 20–30 tys. dol., to jest to nic w porównaniu z kosztami zwalczania ich – wyjaśnił.

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego, gdy USA i Izrael zaatakowały Iran. Teheran odpowiedział ostrzałem rakietowym i dronowym wymierzonym w państwa regionu, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze.

Źródło: PAP, XYZ

Sprawdzamy SAFE w Europie. Tylko w Polsce stał się ogniwem walki politycznej
Atak Iranu na Bahrajn
Może zainteresować Cię również
AI to za mało. Nowy fundusz VC chce inwestować w firmy z przychodami
Pomerangels to nowy fundusz na polskiej scenie venture capital. Wehikuł chce zainwestować co najmniej 77 mln zł.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kaufland Polska celuje w 400 sklepów. „Na ścieżkę rentowności wrócimy w 2027 roku”
Polska jest krajem silnie dyskontowym, a właściciele innych formatów handlowych szukają na siebie pomysłu. Kaufland walczy o polski rynek, inwestuje miliony i planuje otwierać kilkanaście sklepów rocznie. – Chcemy być mostem, który zatrzyma klienta przechodzącego z hipermarketu do dyskontu – mówi Krzysztof Szponder, członek zarządu i dyrektor departamentu zakupu Kaufland Polska.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Raport PwC i IRMiR: Stale brakuje oferty mieszkaniowej dla „środka rynku”
Luka czynszowa w Polsce rośnie i obejmuje setki tysięcy gospodarstw. Raport PwC i IRMiR pokazuje skalę problemu oraz kluczowe bariery
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zielona cisza gorsza od greenwashingu? „Firmy wolą milczeć, bo boją się kar”
Greenwashing i greenhushing. Sprawdź, jakie zmiany przyniesie nowelizacja prawa konsumenckiego.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Enterprise Investors w suplementach „bez ściemy”. Formeds mierzy w milion Polaków
Doświadczony finansista założył fundusz i kupił producenta suplementów diety z czystym składem. Od miesięcy rozwija go z nowym partnerem, który pomaga podwoić produkcję bez tzw. „parszywej dwunastki”. Na wielomiliardowym rynku działa mnóstwo firm wątpliwej jakości. – Nie musieliśmy się obawiać, że ryzykujemy reputacją, na którą pracujemy od blisko czterech dekad – mówi Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Włochy alternatywą dla Dubaju i Hiszpanii na rynku nieruchomości? Dekpol z pierwszą inwestycją w regionie
Włochy alternatywą dla Dubaju i Hiszpanii na rynku nieruchomości. Dekopol z pierwszą inwestycją w regionie
19.03.2026