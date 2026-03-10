Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
NEWSROOM XYZ
10.03.2026 11:01

Szef Saudi Aramco przestrzegł, że skutki zablokowania Cieśniny Ormuz "będą katastrofalne"

Prezes saudyjskiego koncernu naftowego Saudi Aramco Amin Naser ostrzegł, że przedłużające się zakłócenia w ruchu statków przez Cieśninę Ormuz mogą mieć katastrofalne skutki dla światowych rynków ropy naftowej. Iran usiłuje zablokować ruch w cieśninie w związku z amerykańsko-izraelskimi atakami na ten kraj.

„Chociaż w przeszłości zdarzały się zakłócenia, ten jest zdecydowanie największym kryzysem, z jakim zmagał się sektor naftowy i gazowy w regionie” – powiedział dziennikarzom Naser po opublikowaniu przez Saudi Aramco wyników za 2025 r. Jak zauważył, globalne zapasy ropy naftowej są najniższe od pięciu lat, a obecna wojna może doprowadzić do szybkiego spadku wydobycia, co sprawia, że wznowienie normalnej żeglugi w Cieśninie Ormuz jest kluczowe.

Według Nasera jeśli obecna sytuacja potrwa dłużej, to będzie to miało „katastrofalne konsekwencje dla światowych rynków ropy naftowej”, a także dla światowej gospodarki. Szef Saudi Aramco dodał, że niewielki pożar, który wybuchł w zeszłym tygodniu w wyniku ataku na największą w kraju rafinerię koncernu w Ras Tanura, został szybko ugaszony i opanowany. Obecnie rafineria jest w trakcie ponownego uruchamiania.

Saudyjski koncern naftowy przekazał, że w całym 2025 r. zysk netto spółki wyniósł 104,7 mld dolarów, co sama firma uznała za solidny wzrost z uwagi na wahania na rynku ropy w ubiegłym roku. W IV kw. Saudi Aramco wypracowało 25,1 mld dolarów dochodu.

Źródło: PAP/XYZ

zbiorniki na ropę naftową w rafinerii i terminalu naftowym Ras Tanura
Prezes Saudi Aramco uważa, że dalsze blokowanie Cieśniny Ormuz będzie miało katastrofalne skutki dla światowego rynku ropy naftowej. Fot. Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
PiS stawia na prawicowy radykalizm. Kulisy wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera
PiS rozpoczął nowy etap w prekampanii przed wyborami w 2027 roku. Wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera niesie wiele konsekwencji dla jego partii, ale także sytuacji na prawicy. Przybliżamy przebieg krakowskiego wydarzenia i kulisy decyzji Jarosława Kaczyńskiego o skręcie obozu w prawo.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Technologia
W Brukseli powstaje program zrównujący szanse kobiet w innowacjach. „Wolałabym nie komentować tego tematu”
Przez miesiąc Komisja Europejska zbierała w całej Europie opinie na temat potrzeb kobiet działających w badaniach naukowych, innowacjach i startupach. Opracowany na tej podstawie plan działania Bruksela zamierza przedstawić już w drugim kwartale. Ma być elementem ustawy, która zmobilizuje państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na B+R. Wiele polskich naukowczyń nie chce o tym rozmawiać.
08.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Kto wygrał luty w polityce? Awantura o ambasadora USA i problemy Polski 2050
Choć luty był krótki, to w polskiej polityce nie brakowało wydarzeń, które rozgrzewały opinię publiczną. Wraz z firmą Mediaboard analizujemy, które tematy dominowały w mediach i jak wpłynęły na zasięgi partii oraz polityków.
09.03.2026