09.04.2026 07:40

Szefowa MEN: edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa

Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa; nieobowiązkowy będzie moduł dotyczący wiedzy seksualnej – ogłosiła szefowa MEN Barbara Nowacka.

Edukacja zdrowotna, która zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie, weszła do szkół w roku szkolnym 2025/2026 jako przedmiot nieobowiązkowy. Do końca marca ministra Nowacka miała ogłosić, czy przedmiot będzie obowiązkowy, ale decyzję odłożono w czasie.

O decyzji Nowacka poinformowała w czwartek w TVN24. Jak przekazała szefowa MEN, od nowego roku edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym, oprócz komponentu dotyczącego wiedzy seksualnej, na który będzie można się zapisać.

– Przedmiot będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna takiego, jakim jest, i nieobowiązkowego przedmiotu, który będzie prawdopodobnie około jedną dziesiątą całości przedmiotu, dotyczącym wiedzy o zdrowiu seksualnym – powiedziała Nowacka.

Edukacja zdrowotna nauczana jest w szkołach podstawowych w klasach IV–VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) oraz w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata). Rodzic, który nie chciał, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musiał złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musiał ją złożyć sam.

Czytaj także: Co trzeci uczeń wybiera edukację zdrowotną. Prawica i Kościół wpływają na niską frekwencję

Źródło: PAP

Ministra edukacji Barbara Nowacka podczas konferencji prasowej w siedzibie MEN w Warszawie
Ministra edukacji Barbara Nowacka podczas konferencji prasowej w siedzibie MEN w Warszawie, 9 lipca 2025 r. Fot. PAP/Piotr Nowak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Amerykański fundusz i Bruno Wejchert poszukają okazji w Polsce. Mają wsparcie twórców Grupy Pracuj i WP
Strike Capital współpracuje z lokalnymi inwestorami i planuje w przyszłości inwestować w polskie spółki. Budując most między USA a Europą Środkowo-Wschodnią.
08.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zbrojeniowy gigant CSG na zakupach. Ale giełdowy kurs spółki spada
Kontrolowany przez Michala Strnada koncern obronny kontynuuje ekspansję w Europie. Kupił właśnie udziały w austriackim przedsiębiorstwie Hirtenberger Defence Systems, producencie moździerzy oraz amunicji. Stał się też współwłaścicielem firmy Tatra Trucks, która produkuje samochody ciężarowe m.in. dla wojska. Tymczasem kurs CSG radykalnie spada.
09.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Amerykańskie banki na celowniku. Nowa fala „tanich operacji” destabilizacyjnych
Udaremniona próba ataku na paryską siedzibę Bank of America w Paryżu, a następnie groźby wobec Goldman Sachs, nie są – jak podkreślają służby – incydentami odosobnionymi. Tworzą raczej wzór działania, który łączy geopolitykę, wojnę informacyjną i outsourcing przemocy. To nie klasyczny terroryzm lat 80., lecz jego zdigitalizowana, zdecentralizowana i znacznie tańsza wersja.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie firmy wchodzą do Nigerii. KUKE otwiera drzwi do miliardowych kontraktów
Polskie firmy mogą wziąć udział w jednych z największych projektów infrastrukturalnych w Nigerii. Dzięki zaangażowaniu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i brytyjskiej UK Export Finance (UKEF) zabezpieczono finansowanie modernizacji portów w Lagos o wartości 1 mld dolarów. Równolegle Nigeria szuka partnerów do budowy sieci światłowodowej w ramach projektu BRIDGE, co otwiera kolejne możliwości dla polskiego biznesu.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Spór o Trybunał Konstytucyjny. Rozpychanie się w ustroju państwa?
Dotychczasowe działania prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego skłaniają rządzących do niestandardowych reakcji. Niestandardowe są również działania samego prezydenta Karola Nawrockiego. – To pewne odkrycie ustrojowe, że prezydencki urząd ma monitorować działalność sędziego – ocenia politolog prof. Tomasz Słomka.
09.04.2026