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30.06.2026 12:56

Sześć polskich banków wykłada miliard złotych na Gemini

Sześć polskich banków – PKO BP, Erste, mBank, BNP Paribas, ING i VeloBank – utworzyło konsorcjum, by zainwestować w Gemini. Sieć aptek pozyska w ten sposób 1 mld złotych na refinansowanie rozwoju.

Konsorcjum PKO BP, Erste, mBank, BNP Paribas, ING i VeloBanku podpisało z Gemini umowę finansowania o wartości 1 mld zł. Pieniądze trafią na refinansowanie potrzeb sieci polskich aptek i „nowe instrumenty finansowe wspierające dalszy rozwój spółki”.

– Pozyskane finansowanie wzmacnia naszą pozycję i zapewnia elastyczność niezbędną do realizacji kolejnych etapów rozwoju firmy – zapewnia Grzegorz Sadowski, CFO Gemini Polska.

Powstała w 1990 r. spółka rozwija sieć aptek liczącą 350 placówek, sprzedaż cyfrową oraz usługi opieki farmaceutycznej, takie jak szczepienia czy testy diagnostyczne.

– Wierzymy, że dzięki nowemu finansowaniu będziemy mogli jeszcze skuteczniej realizować nasze cele biznesowe i odpowiadać na potrzeby pacjentów – dodaje Grzegorz Sadowski.

Spółka zapewnia, że „umowa należy do największych upublicznionych transakcji finansowych zrealizowanych w ostatnim czasie w ramach polskiego rynku dystrybucji detalicznej leków”.

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Bankowość - finansowanie nieruchomości komercyjnych
PKO BP, Erste, mBank, BNP Paribas, ING i VeloBank utworzyłY konsorcjum, by zainwestować w Gemini.
Fot. GettyImages
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