Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.06.2026
NEWSROOM XYZ
05.06.2026 11:58

Sztuczna inteligencja w energetyce. PSE dołączyły do europejskiej inicjatywy AI Grids

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) dołączyły do inicjatywy AI Grids, która ma na celu opracowanie modelu sztucznej inteligencji na potrzeby operatorów systemów przesyłu energii elektrycznej w UE – poinformowały w piątek PSE.

„Model ma być wsparciem dla prognozowania działania sieci, planowania ich rozbudowy czy dla analiz elastyczności” – napisano w komunikacie.

Do trenowania modelu będą wykorzystywane rzeczywiste dane z sieci. Rozwiązania będą testowane etapowo, z zachowaniem kontroli nad zakresem wykorzystania danych i bezpieczeństwem systemów. Projekt potrwa trzy lata, a pierwsze testy modelu z udziałem operatorów są planowane pod koniec 2026 r.

Projekt nadzoruje Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej, realizowany jest przy współpracy operatorów systemów przesyłowych, operatorów systemów dystrybucyjnych, instytutów badawczych oraz dostawców technologii z wielu krajów europejskich.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Źródło: PAP

sieć energetyczna
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) dołączyły do inicjatywy AI Grids, która ma na celu opracowanie modelu sztucznej inteligencji na potrzeby operatorów systemów przesyłu energii elektrycznej w UE. Fot.: PSE
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Urzędnicy wezmą pod lupę ukryte etaty. „Wszyscy zapłacimy za usztywnienie rynku”
Praca od 8 do 16 to w wielu branżach przeżytek. Gig economy, czyli model, w którym stawia się na swobodę i dorywcze zlecenia, coraz śmielej zaznacza swoją obecność na rynku. Tymczasem nowe przepisy…
05.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Papierosowa szara strefa wzrosła na dawno niewidzianą skalę. Spore straty Polski
Pierwszy raz od ponad dekady tytoniowa szara strefa przekroczyła w Europie 10 proc. W szarej strefie przoduje Francja, która jest pod tym względem bezkonkurencyjna. Polska w ostatnich latach notuje…
05.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje KGHM mocno w górę. WIG20 odrabia poniedziałkowe straty. Dzień na GPW 2 czerwca 2026 r.
Wtorkową sesję w WIG20 zdominował KGHM, którego akcje podrożały o ponad 7 proc. W całym indeksie blue chipów tylko trzy spółki zaliczyły straty. Tymczasem sWIG80, który po dobrej serii w trakcie…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ
Milionerzy z PhD. Jak nauka otworzyła polskim biznesmenom drogę do fortuny
Opowieść o idealnym przedsiębiorcy z początku XXI w. ma prostą konstrukcję: rzucił studia, zamknął się w garażu, stworzył przełomowy produkt i został milionerem. Ale w cieniu mitu urosła też grupa…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rachunki za prąd ostro w dół? Szef PSE ma plan i zapowiada „sporą ulgę” (WYWIAD)
Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski prowadzi właśnie intensywne rozmowy z koncernami energetycznymi na temat możliwości obniżenia cen prądu dla Polaków. W rozmowie z XYZ…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Twórca Cyber Folks chce zgarnąć 100 mld euro z europejskiego e-commerce. „Nigdy się nie sprzedam”
Jakub Dwernicki, twórca Cyber Folks, chce przyspieszyć z ekspansją. Firma już dziś obsługuje 270 tys. sprzedających, ale skala biznesu ma wzrosnąć bardziej niż dwukrotnie w ciągu pięciu lat. – Nigdy…
03.06.2026