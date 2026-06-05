Sztuczna inteligencja w energetyce. PSE dołączyły do europejskiej inicjatywy AI Grids

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) dołączyły do inicjatywy AI Grids, która ma na celu opracowanie modelu sztucznej inteligencji na potrzeby operatorów systemów przesyłu energii elektrycznej w UE – poinformowały w piątek PSE.

„Model ma być wsparciem dla prognozowania działania sieci, planowania ich rozbudowy czy dla analiz elastyczności” – napisano w komunikacie.

Do trenowania modelu będą wykorzystywane rzeczywiste dane z sieci. Rozwiązania będą testowane etapowo, z zachowaniem kontroli nad zakresem wykorzystania danych i bezpieczeństwem systemów. Projekt potrwa trzy lata, a pierwsze testy modelu z udziałem operatorów są planowane pod koniec 2026 r.

Projekt nadzoruje Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej, realizowany jest przy współpracy operatorów systemów przesyłowych, operatorów systemów dystrybucyjnych, instytutów badawczych oraz dostawców technologii z wielu krajów europejskich.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Źródło: PAP