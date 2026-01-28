Szwajcaria chce podnieść VAT, aby zwiększyć wydatki na obronę

Szwajcarski rząd zapowiedział podniesienie stawki VAT o 0,8 punktu procentowego na dekadę. Celem jest wzmocnienie zdolności obronnych kraju i zebranie 31 mld franków na modernizację armii.

Szwajcaria planuje tymczasowy wzrost podatku VAT z 8,1 do 8,9 proc. stopniowo od 2028 roku. Decyzja ma obowiązywać przez 10 lat i pozwoli finansować program zbrojeniowy o wartości 31 mld franków szwajcarskich (ok. 33 mld euro).

Podwyżka VAT wymaga zmiany konstytucji. Rząd ogłosił, że wiosną rozpocznie się publiczna konsultacja w tej sprawie. Ostateczne wprowadzenie podwyżki będzie zależało od decyzji obywateli.

Szwajcaria zwiększa wydatki na obronę po agresji Rosji na Ukrainę. Od początku konfliktu neutralny kraj przemyślał swoją strategię obronną, szukając większej współpracy wojskowej z państwami europejskimi. Wciąż nie planuje jednak wstąpienia do NATO.

Dotychczasowe wydatki na obronę są niskie. Kraj przeznacza na ten cel około 0,7 proc. PKB, co jest jednym z najniższych wskaźników w Europie. Poprzedni cel zwiększenia tego udziału do 1 proc. PKB do 2032 r. stał się nieaktualny.

Siły zbrojne wymagają modernizacji. Rząd wskazał, że oszczędności z ostatnich dekad spowodowały niedostateczne wyposażenie armii, szczególnie w kontekście zagrożeń takich jak ataki dalekiego zasięgu czy konflikty hybrydowe.

Priorytety modernizacji obejmują systemy obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, cyberbezpieczeństwo oraz zdolności elektromagnetyczne. Środki z dodatkowego VAT mają trafić do specjalnego funduszu zbrojeniowego, który będzie mógł również zaciągać pożyczki.

Rząd uzasadnia decyzję pogarszającą się sytuacją geopolityczną. Według komunikatu Rady Federalnej celem jest znaczące wzmocnienie bezpieczeństwa i zdolności obronnych Szwajcarii w obliczu rosnących zagrożeń międzynarodowych.

Źródło: Politico